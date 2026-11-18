ROCCASTRADA – Sarà una settimana ricca di eventi, la prossima, in programma in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel Comune di Roccastrada a cura della Commissione Pari Opportunità.

Questi gli eventi in programma:

Lunedì 23 novembre alle ore 17.00 a Roccastrada nella sala del consiglio comunale, proiezione dello spettacolo teatrale “Ti amo da morirne” con la partecipazione dell’Associazione Olympia de Gouges.

Mercoledì 25 novembre alle ore 16.00, sempre a Roccastrada, presso la Rsa Madonna del Buon Incontro, “Nonne e nonni raccontano: storie di donne, ricordi e cambiamenti”.

Giovedì 26 e venerdì 27 novembre iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle classi 3° della Scuola Secondaria di 1° grado di Roccastrada e Ribolla – distribuzione volantini “Un segno di aiuto, una mano contro la violenza”.

“È necessario investire nell’educazione, sensibilizzare le nuove generazioni, sostenere le donne che trovano il coraggio di denunciare e rafforzare la collaborazione con le associazioni, i centri antiviolenza e tutti i soggetti che operano quotidianamente sul territorio – queste le parole della consigliera comunale con delega alle pari opportunità Mara Antolini -. Il 25 novembre deve essere un momento di riflessione e di impegno collettivo, ma soprattutto un richiamo alla necessità di lavorare ogni giorno affinché nessuna donna debba avere paura, subire violenza o rinunciare alla propria libertà. Come ogni anno, la commissione pari opportunità del Comune di Roccastrada organizza nella settimana del 25 novembre dei momenti di riflessione per mantenere viva l’attenzione su questo argomento, includendo come sempre delle iniziative che coinvolgono anche le scuole. In particolare quest’anno verrà organizzata un’iniziativa di sensibilizzazione per le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Roccastrada e Ribolla, tramite distribuzione di materiale per far conoscere i canali di aiuto e di ascolto, come il numero 1522, il numero antiviolenza e stalking ed il signal for help”.

“Abbiamo un problema con le parole – prosegue la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Roccastrada Eleonora Pellegrini –. E con il silenzio. Ogni anno, in questa data, attiviamo un vocabolario di emergenza: parliamo di “vittime”, di “mostri”, di “raptus”, di “giganti buoni che hanno perso la testa”. Usiamo parole che allontanano il problema da noi, che lo isolano come se fosse un virus raro o un fulmine a ciel sereno”.

“Ma la violenza di genere non è un fulmine. È il clima in cui viviamo. La violenza è un labirinto che comincia molto prima dello schiaffo o del femminicidio. Comincia nei piccoli compromessi quotidiani, nell’educazione che diamo ai nostri figli, nella pretesa di possesso che scambiamo per amore. L’amore non c’entra niente con il controllo. L’amore è uno spazio di libertà. Facciamo in modo che il prossimo 25 novembre non sia solo il giorno dopo, ma il primo giorno di una cultura diversa. Una cultura in cui non si chiede a una donna com’era vestita, ma si chiede a un uomo perché non ha saputo accettare un “no”.”

“A nome della Commissione Pari Opportunità del Comune di Roccastrada – conclude Eleonora Pellegrini – esprimo il più sentito ringraziamento alla docente Reshmi Forzini, referente per l’Istituto Comprensivo di Roccastrada e operatrice del Centro Antiviolenza Olympia de Gouges di Grosseto. Il suo costante supporto, la professionalità e la straordinaria disponibilità dimostrate in occasione di ogni evento e iniziativa organizzati all’interno dei plessi scolastici rappresentano un valore inestimabile per la nostra comunità. Grazie al suo prezioso contributo e alla sua duplice veste di educatrice e operatrice sul campo, riusciamo a portare avanti con efficacia percorsi fondamentali di sensibilizzazione, prevenzione e crescita per le giovani generazioni”.