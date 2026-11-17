CAPALBIO – Si è svolto stamani, martedì 17 novembre, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige (Capalbio), l’incontro “Rispetto e sicurezza”, promosso dall’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano-Capalbio in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Una mattinata di confronto che ha coinvolto le classi quarte e quinte delle primarie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Capalbio, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza stradale. A dialogare con bambini e ragazzi sono stati la comandante della Compagnia Carabinieri di Orbetello Alice Candelli e il maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Capalbio Andrea Pannega.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso la visione del cortometraggio “È più difficile”, prodotto dall’Arma dei Carabinieri e presentato all’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che ha offerto lo spunto per una riflessione condivisa con gli studenti.

La mattinata è proseguita con un approfondimento sulla sicurezza stradale, durante il quale bambini e ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di vedere da vicino alcuni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione all’Arma.

«Questi temi riguardano l’intera comunità e richiedono l’impegno e la collaborazione di tutti – dichiara il vicesindaco Giuseppe Ranieri –. Per questo è importante parlarne in vari contesti, anche nelle scuole, dove si può apprendere il valore del bene comune. Ringrazio l’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” e l’Arma dei Carabinieri per aver promosso un’iniziativa di grande valore per la formazione civica delle nuove generazioni».

«La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento delle nozioni, ma anche quello in cui si costruiscono relazioni, senso civico e rispetto reciproco – commenta l’assessore alla Scuola Patrizia Puccini –. Incontri come questo offrono agli studenti l’opportunità di sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti, sia online che offline».

«La prevenzione e l’informazione passano anche attraverso la capacità delle istituzioni di fare rete: la sinergia tra le diverse realtà del territorio è infatti fondamentale per sostenere le nuove generazioni nel loro percorso di crescita. Grazie ai Carabinieri, alla dirigente scolastica Francesca Iovenitti e a tutti i docenti per aver realizzato questo importante progetto».

«Con gli incontri “Rispetto e sicurezza” vogliamo aiutare i nostri studenti a riconoscere le situazioni di prevaricazione, a chiedere aiuto e a comprendere il valore delle regole nella tutela di sé e degli altri – spiega la dirigente scolastica Francesca Iovenitti –. Bullismo, cyberbullismo e sicurezza stradale riguardano esperienze vicine alla loro vita quotidiana».

«Affrontarli a scuola significa offrire strumenti per compiere scelte consapevoli e assumersi la responsabilità dei propri comportamenti. La prevenzione richiede un impegno educativo condiviso tra scuola, famiglie e istituzioni del territorio. E questi appuntamenti sono un’occasione per rafforzare il dialogo e accompagnare i nostri studenti nella costruzione di relazioni rispettose, a scuola e fuori, anche negli ambienti digitali».