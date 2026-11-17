TALAMONE – Far conoscere Talamone, Fonteblanda e le altre località del comune di Orbetello partendo da un campo di calcio: è l’obiettivo della trasferta a Venezia dello Sporting Club Talamone, resa possibile dal sostegno dello sponsor GitaV. Per la società lo sport è uno strumento di promozione territoriale: crea legami, favorisce il turismo e porta il nome della Maremma oltre i confini regionali.

Un progetto più ampio della trasferta

L’iniziativa va oltre il semplice appuntamento calcistico. Rientra in un progetto che la società porta avanti: costruire rapporti con realtà sportive di altre città italiane e trasformare queste conoscenze in future occasioni di incontro e ospitalità sul territorio maremmano.

L’idea è semplice ma ambiziosa: usare il calcio dilettantistico per far scoprire Talamone, Fonteblanda e le altre località del comune di Orbetello. A essere valorizzati non sono soltanto gli impianti sportivi, ma anche le strutture ricettive, la ristorazione, il patrimonio paesaggistico e le peculiarità culturali della zona.

Il precedente: il Trofeo Natali–Marelli

Il percorso è già iniziato. Un esempio è la terza edizione del Trofeo Natali–Marelli, disputata a maggio 2026, a cui hanno partecipato squadre di Roma e Pisa. Le formazioni ospiti hanno soggiornato per tutto il fine settimana del torneo tra Talamone e Fonteblanda, trasformando una manifestazione calcistica in un’occasione di promozione turistica. Atleti, accompagnatori e dirigenti hanno così conosciuto direttamente il territorio, creando un legame tra l’esperienza sportiva e la scoperta della Maremma.

Sporting Club Talamone ambasciatore della Maremma

Su questo modello la società intende continuare a investire. La trasferta veneziana, sostenuta da GitaV, è un ulteriore passo verso una rete di rapporti sportivi che, in prospettiva, possa portare nuove squadre a scegliere il territorio di Orbetello per tornei, incontri e soggiorni.

La società è convinta che il turismo sportivo possa rappresentare un’opportunità anche per le destinazioni meno legate ai grandi eventi. Lo Sporting Club Talamone vuole così proporsi non solo come realtà calcistica, ma anche come ambasciatore della Maremma: un territorio che attraverso lo sport può raccontare la propria identità, stringere nuove relazioni e creare opportunità per le attività locali. «Il risultato più importante di una trasferta, qualche volta, non è quello che si conquista sul campo – sottolineano dalla società – ma ciò che si riesce a costruire fuori».

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