GROSSETO – Avrà pensato di essere molto furbo, e che il braccio fasciato fosse una garanzia eun rifugio sicuro per la droga. In realtà il suo nascondiglio non è bastato, e i carabinieri non si sono lasciati ingannare.

Il controllo in via Roma

Un giovane di 19 anni è stato arrestato in via Roma a Grosseto, in flagranza di reato per spaccio.

Il giovane tunisino, senza fissa dimora e con già alcuni piccoli precedenti specifici, è stato visto dalla pattuglia che stava presidiando la via. Gli agenti hanno riconosciuto e hanno deciso di procedere ad un controllo.

La droga nella fasciatura

Il giovane non aveva nulla nelle tasche, ma i militari hanno subito intuito che la droga potesse essere nascosta altrove, proprio in quella vistosa fasciatura lungo il braccio. All’interno hanno infatti trovato la droga: dieci grammi di cocaina.

La direttissima e la custodia in carcere

Il giovane straniero è stato arrestato e oggi è comparso per direttissima di fronte al giudice, Marco Bilisari, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.

I controlli in centro e alla stazione

I controlli fanno parte di un’azione di contrasto allo spaccio e più in generale a situazioni di illegalità che sta interessando la città con particolare attenzione su via Roma e sulla zona della stazione.