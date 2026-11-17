MAGLIANO IN TOSCANA – Un incontro sulla messa in sicurezza dell’Albegna. A 14 anni dall’alluvione che ha devastato Albinia, il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini ha organizzato un momento di confronto tra istituzioni e associazione Vita per fare il punto della situazione e raccogliere istanze.

Presenti alla riunione, alla quale sono state invitate tutte le amministrazioni comunali interessate, hanno partecipato la Provincia di Grosseto, rappresentata dal vicepresidente Valentino Bisconti, e l’associazione Vita con Aldo Leonzi, Laura D’Amore e Rossano Nucci.

“Pur nel rispetto del dolore e della decisione presa dalle famiglie di tre delle sei vittime di quella sciagurata alluvione – dice il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini – le istituzioni hanno il dovere di lasciare acceso un faro per mantenere alta l’attenzione su questa terribile vicenda, perché la sicurezza dei cittadini e dei territori non passi in secondo piano”.

“La buona notizia – aggiunge Fusini – è che sono ripresi da pochi giorni i lavori di Anas alla cassa di espansione di Campo Regio, dopo che l’appalto era stato fermato per delle irregolarità. La previsione e l’auspicio è che l’intervento termini prima della prossima estate, e che tutto sia completato per permettere di affrontare l’autunno e l’inverno con maggiore serenità. Con il completamento dei lavori, la messa in sicurezza della zona a valle dell’Albegna sarebbe conclusa, con un investimento complessivo di 30 milioni di euro da parte di Anas, Rete Ferrovie Italiane e Regione Toscana, che ha investito circa 12 milioni di euro”.

Nel dettaglio, dopo le alluvioni del 2012 e 2014, sono stati conclusi e collaudati l’argine remoto, l’adeguamento del Magione-Radicata, i ripristini degli argini e lo scavo dell’alveo e il primo stralcio dei lavori per la cassa di espansione a Campo Regio.

“Ma anche dal confronto di questa mattina – sottolinea Fusini – è emerso che quello che potrebbe davvero rendere più sereni e sicuri gli abitanti della zona a rischio sono i lavori a monte per la costruzione dell’invaso di Marsiliana. Il progetto in fase di valutazione prevederebbe un investimento stimato di 34,7 milioni di euro e serviranno 1 milione e 500mila euro per finanziare lo studio di fattibilità. Una cifra che va reperita, perché riguarda la sicurezza. Non è possibile dare un valore economico alla vita umana e non possiamo accettare ritardi dovuti alla difficoltà di reperimento di risorse economiche”.

L’associazione Vita ha intrapreso da tempo un confronto con la Regione Toscana tramite il sottosegretario Bernard Dika e si sono dati appuntamento a gennaio per un aggiornamento sullo stato dell’arte. Il Comune di Magliano e la Provincia di Grosseto, invitati dall’associazione a partecipare a questo prossimo confronto, hanno dato la loro piena disponibilità.