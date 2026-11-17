Foto di repertorio

GROSSETO – Sciopero generale venerdì 20 novembre, la Cgil Grosseto chiama alla mobilitazione lavoratrici, lavoratori, giovani e pensionati. In città il concentramento è fissato alle 9 in piazza Rosselli; il corteo terminerà in piazza Dante, dove sono previsti gli interventi conclusivi. «Fermarsi per far sentire la propria voce, incrociare le braccia per rivendicare un futuro diverso», è l’appello del sindacato.

Il corteo e gli studenti

Lo sciopero è proclamato per l’intera giornata lavorativa. Lo stesso giorno, a livello europeo, scioperano anche gli studenti, e a Grosseto, come in altre città, si uniranno al corteo della Cgil. La mobilitazione, spiega il sindacato, vuole rimettere al centro anche loro, i più giovani, insieme al lavoro, ai salari, alle pensioni, ai diritti e alla qualità dei servizi pubblici.

Lo sciopero degli studenti coincide con la giornata internazionale promossa in numerosi Paesi europei con lo slogan «Fight for our future, not their wars» (Lottiamo per il nostro futuro, non per le loro guerre).

Le richieste della Cgil

Al centro della protesta, secondo il sindacato, c’è la richiesta di un lavoro sicuro, dignitoso e stabile, di stipendi e pensioni più alti, di un fisco giusto e davvero progressivo, di una sanità e di una scuola pubbliche accessibili, del diritto alla casa e allo studio. La Cgil parla di una mobilitazione contro il carovita, la precarietà e le politiche che, a suo giudizio, continuano a sottrarre risorse al welfare mentre crescono le spese per il riarmo.

Tra le persone che pagano di più il prezzo delle disuguaglianze, soprattutto nella provincia di Grosseto, il sindacato indica le donne e i giovani, che troppo spesso si trovano di fronte a un mercato del lavoro fragile, a minori opportunità e a un futuro incerto.

Donne, lavoro e autonomia

A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Coordinamento donne della Cgil Grosseto richiama il legame tra indipendenza economica, diritti e libertà. «Non sono due date slegate – sottolinea Claudia Rossi, responsabile del Coordinamento donne Cgil Grosseto –. Esiste un filo rosso che unisce il 20 e il 25 novembre: la violenza contro le donne si combatte anche garantendo autonomia finanziaria, lavoro stabile, salari dignitosi e un sistema di welfare efficiente. Una donna senza un lavoro stabile e una retribuzione adeguata non è pienamente libera, perché può essere esposta a ricatti e discriminazioni oppure anche a violenze. È una realtà che abbiamo conosciuto anche attraverso le testimonianze delle donne che si sono rivolte al nostro sportello di ascolto Dalida».

I numeri del sindacato

Il sindacato cita i dati per la provincia di Grosseto. Il part-time riguarda il 52,6 per cento delle lavoratrici dipendenti private, contro il 18,7 per cento degli uomini, una percentuale che supera nettamente anche il dato regionale e nazionale. Nel 2025, su 33.448 persone inattive, 20.277 sono donne.

Sulle retribuzioni, il divario salariale medio tra uomini e donne arriva al 23,2 per cento nel settore privato e al 26,1 per cento nel pubblico. Le conseguenze si trascinano fino alla pensione: per il Fondo pensione lavoratori dipendenti, l’importo medio mensile delle pensioni vigenti nel 2025 è di 1.055,20 euro per le donne contro 2.110,50 euro per gli uomini.

«Questi numeri – prosegue Claudia Rossi – raccontano una realtà che non possiamo più accettare. Nella nostra provincia il lavoro femminile è spesso caratterizzato da stagionalità, part-time involontario e precarietà. Non basta avere un’occupazione se questa non garantisce autonomia, dignità e possibilità di costruire il proprio futuro».

LE ALTRE NOTIZIE DI GROSSETO

Monica Pagni: «Un sistema che produce disuguaglianze»

Per la Cgil la condizione delle donne è lo specchio di una questione più generale, che riguarda il modello di sviluppo del territorio e le scelte economiche e sociali del Paese. Lo sciopero è dunque un modo per chiedere un cambio di rotta e rimettere al centro persone, lavoro e diritti.

«I dati Inps ci consegnano una fotografia che deve far riflettere tutta la nostra comunità – dichiara Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto –. Il divario salariale, la diffusione del part-time tra le donne, la precarietà e le difficoltà di accesso a un lavoro stabile non sono fenomeni isolati: sono il risultato di un sistema che continua a produrre disuguaglianze e a penalizzare soprattutto chi ha meno strumenti per difendersi. Non possiamo accettare che nascere donna o essere giovani significhi dover essere sfruttati, partire con meno opportunità e avere meno possibilità di costruirsi una vita autonoma».

«Scioperiamo – prosegue Monica Pagni – perché vogliamo contratti rinnovati e retribuzioni che recuperino il potere d’acquisto, investimenti nella sanità pubblica, nella scuola e nei servizi sociali. Perché il lavoro di cura non può continuare a essere scaricato sulle famiglie e, soprattutto, sulle donne. Perché i giovani non possono essere condannati a una successione di contratti precari, stipendi bassi e affitti insostenibili. E perché le risorse pubbliche devono essere destinate a garantire diritti, protezione sociale e opportunità, non a finanziare la corsa agli armamenti».

L’appello alla partecipazione

Il 20 novembre, sostiene la Cgil Grosseto, non è soltanto una giornata di protesta ma una presa di posizione collettiva sulle priorità del Paese. Il sindacato invita tutte e tutti a partecipare: perché, conclude, il futuro non si aspetta, si costruisce, e per costruirlo insieme serve esserci.