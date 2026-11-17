FOLLONICA – La maggioranza fa mancare il numero legale in Consiglio comunale e salta la discussione sulla mozione dedicata all’educazione al consenso e alla prevenzione della violenza di genere. Una decisione che provoca la dura reazione dei consiglieri di opposizione Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Emanuele Betti, Andrea Pecorini, Francesco Ciompi e Giacomo Manni, che in una nota congiunta accusano l’amministrazione di non aver rispettato gli impegni assunti pubblicamente dal sindaco durante la manifestazione organizzata dall’associazione Olympia De Gouges il 12 settembre, dopo il femminicidio di Lorena Isceri.

«La mozione avrebbe dovuto essere sottoscritta da maggioranza e opposizione, come promesso dal sindaco durante la manifestazione di Olympia De Gouges – affermano i sei consiglieri –. La maggioranza non ha trovato un accordo e oggi ha impedito persino che il Consiglio ne discutesse».

La maggioranza fa mancare il numero legale

«Il Consiglio comunale di oggi non ha potuto discutere la mozione sull’educazione al consenso e sulla prevenzione della violenza di genere. A far mancare il numero legale è stata la maggioranza, dopo che il sindaco ne ha chiesto la verifica.

La dinamica in aula è stata chiara: i consiglieri di maggioranza sono usciti e l’unico a rimanere tra loro è stato il consigliere Grassini. Una scelta che ha impedito di proseguire i lavori e di affrontare le mozioni ancora all’ordine del giorno».

L’impegno del sindaco dopo il femminicidio di Lorena Isceri

«Una vicenda che ha un peso politico preciso, soprattutto alla luce dell’impegno assunto pubblicamente dal sindaco durante la manifestazione organizzata da Olympia De Gouges il 12 settembre scorso, dopo il femminicidio di Lorena Isceri. La mozione sull’educazione al consenso avrebbe dovuto essere condivisa e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

In quella piazza era emersa una richiesta chiara: non fermarsi alle parole e alla solidarietà, ma costruire percorsi educativi e culturali capaci di prevenire la violenza, promuovere il rispetto, il valore del consenso e la libertà nelle relazioni. Il sindaco aveva raccolto quella richiesta, assumendosi pubblicamente l’impegno di portare avanti un testo condiviso».

«Noi quell’impegno lo abbiamo preso sul serio»

«Noi quell’impegno lo abbiamo preso sul serio. Abbiamo lavorato alla proposta, ma la maggioranza non è riuscita a trovare una sintesi per arrivare a una sottoscrizione comune. Alla fine siamo stati soltanto noi gruppi di opposizione a presentare la mozione.

Nonostante questo, confidavamo almeno nella disponibilità a discuterne. Non era necessario essere d’accordo su ogni parola: il Consiglio comunale è il luogo del confronto, delle proposte e delle modifiche. Invece la maggioranza ha fatto mancare il numero legale, impedendo persino che la discussione iniziasse.

A questo punto la domanda è inevitabile: che fine ha fatto l’impegno preso dal sindaco davanti alla città? A una disponibilità espressa pubblicamente avrebbe dovuto seguire la volontà di affrontare il tema anche nella sede in cui gli impegni possono tradursi in atti concreti».

L’importanza dell’educazione al consenso

«La violenza sulle donne non comincia con un femminicidio. Si alimenta nella cultura del possesso, nel controllo scambiato per amore, nella mancanza di rispetto per la libertà dell’altra persona. Educare al consenso significa intervenire proprio lì, attraverso un lavoro culturale ed educativo che richiede continuità e responsabilità.

Le associazioni che si battono ogni giorno contro la violenza di genere, che hanno organizzato quella manifestazione e portato in piazza una richiesta precisa, meritano rispetto e risposte. Hanno diritto a istituzioni credibili, capaci di dare seguito agli impegni assunti e di sostenere con coerenza il lavoro di chi opera quotidianamente su questi temi.

Quanto accaduto oggi rischia invece di deludere la fiducia di chi aveva creduto nella possibilità di un percorso condiviso».

Le iniziative con la Fondazione Giulia Cecchettin

«Il Comune ha aderito alla Rete di Giulia, legata alla Fondazione Giulia Cecchettin, e oggi promuove tre giornate di proiezioni gratuite del film Se domani non torno, presentandole come un percorso educativo sul rispetto, sull’affettività e sul valore del consenso. Condivide il messaggio di Gino Cecchettin e richiama la collaborazione con la Fondazione.

Sono iniziative importanti, che rendono ancora più difficile comprendere quanto accaduto in Consiglio: come si concilia la dichiarata volontà di investire nell’educazione al rispetto e al consenso con la scelta di impedire la discussione di una mozione che chiede di tradurre quegli stessi principi in un impegno istituzionale?

Le proiezioni e le occasioni di sensibilizzazione possono rappresentare un contributo significativo, ma devono essere accompagnate dalla disponibilità a costruire percorsi strutturati e continuativi. È questa coerenza che chiediamo all’amministrazione, perché il valore delle iniziative pubbliche trovi riscontro anche nelle scelte compiute in aula».

Salta anche la mozione “Follonica dei quartieri”

«Nella stessa seduta è stata impedita anche la discussione della mozione “Follonica dei quartieri”, presentata da Giacomo Manni per rafforzare la partecipazione dei cittadini e costruire un rapporto più diretto e continuativo tra i quartieri e il Comune.

Una proposta per dare spazio ai bisogni e alle idee di chi vive la città, attraverso riferimenti riconoscibili e occasioni stabili di ascolto e confronto. Anche su questo la maggioranza ha impedito al Consiglio di entrare nel merito, valutare le proposte e assumere una posizione.

Due temi diversi, accomunati dalla necessità di un confronto che oggi è stato negato. Sull’educazione al consenso si aggiunge una contraddizione precisa: un impegno assunto pubblicamente dal sindaco, una proposta elaborata per mantenerlo e una maggioranza che non ha consentito nemmeno di discuterla».

Le critiche in vista del 25 novembre

«E allora, in vista del 25 novembre, ci chiediamo con quale credibilità questa amministrazione si appresti a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Che senso hanno le commemorazioni, le iniziative pubbliche e le dichiarazioni di principio se poi, nei fatti, si impedisce di discutere proprio quegli strumenti educativi che dovrebbero contribuire a prevenire la violenza?

Il 25 novembre non può essere una ricorrenza da celebrare con belle parole per poi dimenticarsene il giorno dopo.

Oggi la maggioranza ha gettato la maschera. La lotta alla violenza di genere non si sostiene con le passerelle, i post e le dichiarazioni di circostanza, ma con scelte politiche, responsabilità e atti concreti» concludono Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Emanuele Betti, Andrea Pecorini, Francesco Ciompi e Giacomo Manni.