GROSSETO – Un buffet e un’apericena, serviti da ragazze e ragazzi con disabilità insieme ai loro compagni: sono i due appuntamenti recenti di Pezzi unici, il laboratorio di ristorazione inclusiva dell’Isis Leopoldo II di Lorena, nella sede di via Meda. «Servire un buffet a un’inaugurazione, accogliere gli ospiti, curare l’impiattamento – sottolineano dall’Isis Leopoldo II di Lorena –: sono compiti che chiunque affiderebbe a un professionista, e che a Grosseto vengono svolti da ragazze e ragazzi con disabilità, insieme ai loro compagni».

Il buffet per Skeep Grosseto

Il 19 ottobre gli studenti hanno curato la preparazione e il servizio del buffet per l’inaugurazione della nuova sede di Skeep Grosseto. Per i ragazzi, spiega la scuola, è stata l’occasione di mettersi alla prova in un contesto reale e di ricevere il riconoscimento degli ospiti.

L’apericena di Halloween con l’Aipd

Il secondo appuntamento è stato l’apericena di Halloween, nella sala ricevimenti dell’istituto, organizzato in collaborazione con Aipd Grosseto, l’Associazione italiana persone Down. In cucina la brigata ha curato l’igiene, l’organizzazione delle postazioni, la preparazione e l’impiattamento di ogni portata. In sala gli studenti hanno gestito l’accoglienza, l’allestimento dei tavoli, i tempi del servizio e il rapporto con gli ospiti. L’animazione per i bambini è stata affidata alle studentesse degli indirizzi Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e Operatore del benessere.

Alla serata erano presenti Laura Bozzi, referente inclusione dell’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto, e Carla Minacci, assessora al sociale del Comune di Grosseto.

Autonomia, inclusione, competenze

«Il progetto si regge su tre principi – spiegano dalla scuola –. Il primo è l’autonomia: i ragazzi gestiscono responsabilità reali in laboratorio. Il secondo è l’inclusione, che significa lavorare fianco a fianco con i compagni, superando ogni barriera. Il terzo sono le competenze professionali, per formare figure complete sia in cucina sia nel servizio di sala e di accoglienza». Il motto del laboratorio, ricorda l’istituto, è «Dove ogni differenza è l’ingrediente più speciale».

La rete del territorio

«Il progetto si sostiene sulla collaborazione tra scuola, famiglie, istituzioni, aziende e associazioni – sottolineano dall’Isis Leopoldo II di Lorena –. Il lavoro non finisce con gli anni di scuola: l’obiettivo è costruire relazioni stabili con gli enti del Terzo settore del territorio che accompagnino i ragazzi anche dopo il diploma, in un progetto di vita fatto di autonomia e inclusione».

E ancora: «L’autonomia nasce dalla fiducia – aggiunge la scuola –, e sentirsi parte di una squadra trasforma una semplice attività in un’esperienza di vita in cui il proprio “saper fare” viene riconosciuto».

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Un ristorante che lascia qualcosa

«C’è un modo di misurare un ristorante che non passa dal conto: quello che lascia a chi lo vive – osservano dall’istituto –. A Pezzi unici lo lasciano ai ragazzi che lavorano in cucina e in sala, alle famiglie che li guardano crescere e agli ospiti che vedono da vicino che cosa significa lavorare fianco a fianco». Nuovi appuntamenti, annuncia la scuola, sono già in programma.

Per le famiglie in cerca della scuola superiore

«Per chi sta scegliendo l’indirizzo per i figli in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, l’Isis Leopoldo II di Lorena propone un percorso in cui – spiega l’istituto – ogni studente ha un ruolo e viene seguito da un’équipe di docenti ed educatori».

Per informazioni si può scrivere a [email protected] per gli indirizzi Enogastronomico e accoglienza alberghiera, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e Operatore del benessere, oppure a [email protected] per gli indirizzi Agrario e Biotecnologie sanitarie.