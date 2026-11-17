CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ infrasettimanale la quinta giornata del campionato di serie A1 della Blue Factor, che al Casa Mora attende la Vgp Valdagno, una delle corazzate del girone. Fischio d’inizio domani sera, mercoledì alle 20.45, con arbitri Luca Molli e Mario Trevisan di Viareggio.

Un impegno considerato difficilissimo per i biancocelesti di Michele Achilli, reduci dalle pesanti sconfitte subite dall’Azzurra Novara e poi a Viareggio contro il Cgc. Saitta e compagni devono in qualche modo recuperare le energie e soprattutto lo spirito di gruppo, messo in mostra contro il Sarzana e a Follonica. “Il calendario ci mette di fronte in questo momento le migliori squadre del campionato – ha detto il tecnico dei maremmani Achilli – e noi ne siamo ben consapevoli. Sappiamo che saranno gare durissime, dove dovremo essere concentrati e determinati. Il Valdagno la scorsa stagione è arrivato in semifinale e anche se ha cambiato qualche pedina rimane una grande squadra. Noi dobbiamo ripartire dalla prestazione messa in mostra nel secondo tempo a Viareggio”.

Come detto il Valdagno dell’allenatore portoghese Frederico “Kiko” Mascarenhas, in estate ha perso il capitano Diquigiovanni andato al Bassano e poi il bomber Honorio passato al Barcelos, mentre sono arrivati il 26enne portoghese Miguel Moura, già 5 gol, dalla Juventude Pacense e il 23enne Luca Mezzina via Giovinazzo che però non sta trovando spazio. Per il resto gruppo confermato dal portiere Viera ex Murches, l’angolano-portoghese Seixas, promosso capitano, alla scheggia Sanches e gli altri giovanissimi di belle speranze, Tomba e Giulio Piccoli.

Nel Castiglione rimane il ballottaggio in porta fra Saitta e Ciupi, mentre non dovrebbe essere presente, causa impegni di lavoro, Maldini. Per il resto squadra confermata. I precedenti. Lo scorso anno l’andata al pala Lido vide il Valdagno vincere 11-1 e successo veneto anche al ritorno al Casa Mora per 8-2.