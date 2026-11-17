ORBETELLO – Quale futuro per Orbetello Scalo e per le grandi aree industriali dismesse? È questo il tema al centro della terza assemblea pubblica dedicata alla rigenerazione urbana, in programma domenica 22 novembre alle ore 10 a La Piazza delle Idee, in via Mazzini 23 a Orbetello.

L’iniziativa, organizzata da Orbetello Bene Comune, prosegue il percorso di confronto già avviato sul territorio, dopo gli appuntamenti dedicati al centro di Orbetello, all’area delle fortificazioni spagnole e ai parchi delle Crociere e dell’Idroscalo. Questa volta l’attenzione si sposterà su Orbetello Scalo e, in particolare, sulle prospettive di recupero e riqualificazione di un’area che ha attraversato profonde trasformazioni economiche e urbanistiche.

Dalla stagione industriale al quartiere dormitorio

«Orbetello Scalo ha costruito la propria identità attorno alla presenza di importanti stabilimenti industriali, che per anni hanno garantito occupazione a centinaia di persone e influenzato lo sviluppo urbanistico e abitativo della zona» dicono gli organizzatori.

«Un ruolo importante è stato svolto anche dalla stazione ferroviaria, punto di riferimento per un’ampia parte della provincia di Grosseto e, in particolare, per i territori di Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana e Capalbio. La presenza della ferrovia aveva favorito la nascita di attività economiche e servizi collegati al movimento di lavoratori e viaggiatori».

«La successiva crisi industriale, con la chiusura di tutte le fabbriche, e il progressivo ridimensionamento della funzione della stazione hanno però modificato profondamente il volto del quartiere. Sono rimasti ampi spazi inutilizzati, mentre negli ultimi trent’anni Orbetello Scalo ha continuato a crescere dal punto di vista abitativo, senza essere accompagnato da un adeguato sviluppo di infrastrutture e servizi».

Una situazione che, secondo i promotori dell’iniziativa, ha contribuito a trasformare il quartiere in un centro abitato prevalentemente residenziale, con le caratteristiche di un’area dormitorio.

Il nodo della bonifica della Sitoco

Tra le questioni che saranno affrontate durante l’assemblea c’è quella delle ex aree industriali, a partire dalla Sitoco, per la quale viene evidenziata la necessità di avviare quanto prima un’effettiva bonifica.

«Il recupero di questi spazi rappresenta infatti non soltanto una questione ambientale, ma anche un’opportunità per immaginare nuove prospettive di sviluppo. La riqualificazione delle aree dismesse potrebbe avere ricadute significative non solo su Orbetello Scalo, ma sull’intero territorio comunale e sulle aree limitrofe».

L’appuntamento aperto a tutti i cittadini

L’assemblea pubblica di domenica 22 novembre sarà quindi l’occasione per discutere delle criticità ancora aperte e delle possibili soluzioni, mettendo a confronto le diverse questioni legate alla trasformazione urbanistica, alla qualità della vita e al recupero del patrimonio industriale.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si terrà alle 10 presso La Piazza delle Idee, in via Mazzini 23 a Orbetello. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito problematiche che, secondo i promotori, attendono una soluzione da troppi anni.