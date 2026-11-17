GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net AtWork cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione con le offerte di lavoro a Grosseto e in provincia, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

ATWORK: OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

Azienda cerca personale: 15 persone da assumere

ModulPanel S.r.l. è un’azienda specializzata nella prefabbricazione e nella realizzazione di sistemi modulari. Per sostenere le attività aziendali e rafforzare i propri reparti, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Un impiegato amministrativo, un impiegato commerciale, un responsabile di produzione, un impiegato uffici acquisti, un disegnatore tecnico, due addetti assemblaggio impianti elettrici, due addetti assemblaggio impianti idraulici, due cartongessisti, tre addetti pulizia e rifinitura bagni. Inviare il curriculum vitae a [email protected], indicando nell’oggetto la posizione di interesse. Contatti: 335 7144310 (Antonio Dori) | 340 8191015 (Luca Dori) | 0564 1950182 (Ufficio). Per maggiori info sulle posizioni e le mansioni: Info LINK

Ricerca personale: 20 persone nel settore turistico e alberghiero

Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico e alberghiero in Maremma. Cala Beach Resort di Punta Ala cerca personale per la stagione 2027 e organizza tre giornate di selezione a Grosseto, il 18, 19 e 20 novembre, con colloqui dedicati ai candidati interessati a entrare nel team della struttura. Il Recruiting Day si svolgerà all’Hotel Gran Duca di Grosseto, in via Senese 170. Previsti contratti stagionali con vitto e alloggio, con la possibilità di proseguire il percorso professionale presso altre strutture della Compagnia in Italia. Per partecipare alle selezioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: [email protected] Nell’oggetto dell’email occorre specificare: Recruiting Day 2027 – [Reparto / Posizione]. Ulteriori INFO LINK

Opportunità con la Pubblica amministrazione

Tutte le offerte e i bandi li potete trovare sul portale inPA INFO LINK

Selezione della terna per la nomina del Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line dell’istanza devono essere completati entro il 5 dicembre 2026 alle ore 12,00. LINK

La Polizia di Stato pubblica quattro bandi di concorso per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori, per assumere nuove professionalità specialistiche nei settori dell’informatica e dell’economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale. I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e siano in possesso del titolo di laurea triennale stabilito nei rispettivi bandi, consultabili su https://concorsionline.poliziadistato.it scade 17/12.

42 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato (scade 25/11 LINK QUI)

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, raccoglie curricula di varie figure professionali per le aziende associate come cameriere, barista, cuoco, fattorino porta pizza, commesso. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

• Pizzeria alla Pala magica in via Vittorio Veneto 20 Gavorrano cerca fattorino per le consegne in auto. Fascia oraria 18/22 (flessibile) dal giovedì alla domenica. Da subito per tutto l’inverno con possibilità di continuare il lavoro in estate.

Automunito per recarsi a lavoro. Patente B e conoscenza del comune di Gavorrano. Flessibilità oraria, affidabilità, capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con i clienti. Paga circa 9 € l’ora, livello b4 artigianato e pianificazione. Info: [email protected]

Centro per l’impiego:

• Il centro per l’impiego della Provincia di Grosseto offre varie opportunità. Si va dal cameriere al meccanico, dall’operaio al magazziniere, insegnante, infermiere, cantiniere, trattorista, pizzaiolo, barista, responsabile di negozio, tecnico alimentare, programmatore, autista, e molto altro. Per visionarle tutte si può cliccare su QUESTO LINK.