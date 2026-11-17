MANCIANO. Il Comune ha riaperto i termini per le iscrizioni al nido d’infanzia “La Tana dei Cuccioli”, nella sede di Montemerano, per l’anno educativo 2026-2027. Sono quattro i posti disponibili, con inserimento dei bambini previsto a partire dal 7 gennaio 2027.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda fino alle 23.59 di mercoledì 16 dicembre 2026. Possono accedere al servizio i bambini che abbiano compiuto almeno 12 mesi alla data del 7 gennaio 2027.

Nido d’infanzia: chi può fare domanda e come

L’avviso è rivolto sia alle famiglie residenti nel Comune di Manciano sia a quelle residenti nei Comuni limitrofi. Saranno predisposte due graduatorie distinte: la prima riservata ai residenti nel territorio comunale, la seconda ai residenti nei Comuni limitrofi, alla quale si attingerà esclusivamente in caso di esaurimento della prima.

I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri previsti dall’avviso, che tengono conto, tra gli altri elementi, della situazione lavorativa dei genitori e della composizione del nucleo familiare.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale www.comune.manciano.gr.it, accedendo al servizio con SPID o Carta d’identità elettronica. Durante la compilazione, nelle sezioni relative alla scuola e alla classe da frequentare, dovrà essere indicata la voce “La Tana dei Cuccioli – Montemerano“.

L’ammissione è subordinata anche al rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall’avviso, compresa quella relativa alla situazione lavorativa dichiarata.

L’eventuale iscrizione alla sede di Montemerano non darà diritto ad alcuna priorità per la sede di Manciano negli anni educativi successivi. Non è inoltre previsto il trasferimento tra le due sedi, salvo valutazioni straordinarie da parte dei servizi competenti.

Per informazioni e assistenza nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi scolastici e sociali del Comune, contattando i numeri 0564 625340 e 0564 625305 oppure scrivendo agli indirizzi [email protected] e [email protected]. Sul sito istituzionale è disponibile anche un video tutorial per l’accesso alla procedura online.