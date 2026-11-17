GROSSETO. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su alcuni tratti dissestati di marciapiede in diverse zone della città e della frazione balneare.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 106mila euro.

L’intervento nasce dalla necessità di migliorare le condizioni di percorribilità dei marciapiedi e superare gli ostacoli che ancora rendono difficoltoso il passaggio, in particolare per le persone con disabilità, gli anziani, le famiglie con passeggini e, più in generale, per tutti i cittadini. Il progetto prevede opere mirate a eliminare le barriere architettoniche e a rendere i percorsi pedonali più sicuri e accessibili.

«L’accessibilità degli spazi pubblici è un elemento fondamentale della qualità della vita di una comunità – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. Vogliamo una città nella quale tutti possano muoversi con maggiore autonomia e sicurezza, senza incontrare ostacoli che limitino la libertà di spostamento. Intervenire sui marciapiedi e rimuovere le barriere architettoniche significa rendere concreto il principio di una città più inclusiva, attenta alle esigenze di ogni cittadino».