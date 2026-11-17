GROSSETO. I prezzi continuano a salire e, nell’arco di un anno, il costo della vita registra un aumento del 5,1%. I dati sull’inflazione emergono dall’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) relativi al mese di ottobre 2026, diffusi dall’Ufficio statistica del Comune di Grosseto.

La variazione congiunturale, ovvero quella rispetto al mese precedente, è pari a +0,9%, mentre il dato tendenziale, che confronta i prezzi con quelli di ottobre 2025, raggiunge appunto il +5,1%. Un quadro che evidenzia un nuovo aumento generalizzato del costo della vita, con alcune voci di spesa che incidono in maniera particolarmente significativa sui bilanci delle famiglie.

Inflazione: casa e bollette, gli aumenti più pesanti

La divisione che registra l’incremento maggiore su base annua è quella relativa ad abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, con un aumento del 17,7%. Si tratta anche della voce che ha fatto segnare la crescita mensile più consistente: +5,8% rispetto a settembre.

Nel dettaglio, il Comune segnala aumenti per i canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per la prima casa, per l’elettricità e per il gas. Un dato particolarmente rilevante, considerando il peso che le spese abitative e le utenze hanno sui bilanci domestici.

Tra le altre voci in crescita spiccano i trasporti, che segnano un +9,4% rispetto a ottobre dello scorso anno e un +0,9% su base mensile. A contribuire all’aumento sembrano essere soprattutto i carburanti e lubrificanti per i mezzi personali, il trasporto aereo di passeggeri e altri tipi di trasporto merci.

Alimentari e comunicazioni: aumenti anche per la spesa quotidiana

L’aumento dei prezzi interessa anche molti prodotti e servizi di uso quotidiano. I prodotti alimentari e le bevande analcoliche registrano una variazione annua del +2,9%, pur mostrando una lieve flessione rispetto al mese precedente (-0,1%).

Il Comune segnala aumenti per frutta e frutta a guscio, ortaggi tuberi, banane e legumi. In diminuzione, invece, i prezzi di carni e altri prodotti di origine animale, pesci e prodotti ittici, latte e derivati, uova, oli e grassi, alimenti pronti e altri prodotti alimentari, oltre a caffè e succedanei.

Un incremento significativo riguarda anche il settore dell’informazione e della comunicazione, che segna +4% su base annua e +1,8% rispetto a settembre. Tra i prodotti in aumento figurano gli apparecchi per la telefonia mobile e quelli per il trattamento dell’informazione.

Prezzi in calo su cultura, ristorazione e bevande alcoliche

Non tutte le voci di spesa mostrano un andamento al rialzo. A ottobre diminuiscono i prezzi nel comparto della ricreazione, dello sport e della cultura, che registra una variazione mensile del -1%. Il calo riguarda articoli sportivi per campeggio e attività ricreative all’aperto, il noleggio e la riparazione di questi prodotti, i servizi forniti da cinema, teatri e sale da concerto e i viaggi tutto compreso.

In diminuzione anche le bevande alcoliche e i tabacchi (-0,3% sul mese), con un calo segnalato per i vini, mentre le bevande alcoliche e i tabacchi risultano comunque più cari del 2,6% rispetto a un anno fa.

Scendono dello 0,7% anche i prezzi dei servizi di ristoranti e alloggio, con aumenti per i ristoranti, bar e simili e una diminuzione per i servizi di alloggio. L’abbigliamento e le calzature registrano invece un incremento mensile dello 0,6%, con gli indumenti tra i prodotti in aumento.

La tabella riepilogativa dell’Ufficio statistica comunale mostra inoltre un aumento annuo del 2,9% per arredamento, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione, nonostante una flessione mensile dello 0,2%. La sanità registra un +0,5% su base annua, ma resta stabile rispetto a settembre.

I servizi di istruzione segnano +1,1% nell’arco di dodici mesi e +0,3% nell’ultimo mese. I servizi finanziari e assicurativi crescono dell’1,8% su base annua, mentre l’assistenza alla persona, la protezione sociale e i beni e servizi vari registrano un +2,6%.

Nel complesso, i dati di ottobre restituiscono quindi una fotografia nella quale sono soprattutto le spese per la casa, le utenze e i trasporti a incidere sull’aumento del costo della vita a Grosseto. Il +5,1% su base annua dell’indice generale rappresenta il dato di sintesi di una dinamica che continua a interessare diverse voci del bilancio familiare, con differenze anche marcate tra i singoli comparti.