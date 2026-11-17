GROSSETO – La Solari e Errepi Grosseto Handball alza l’asticella e compie l’impresa aggiudicandosi in trasferta il derby con l’Olimpic Massa Marittima, formazione imbattuta e testa di serie del Campionato di serie BM 2026-2027.

Dopo un inizio di stagione in affanno, il teambiancorosso comincia a quadrare il proprio gioco e a metabolizzare il cambio panchina, dove l’arrivo di mister Giacomo Costanzo ha portato novità e entusiasmo come non si vedeva da tempo. Abituati a giocare da anni con schemi diversi, pian piano la squadra è cresciuta e ha cominciato a remare nella giusta direzione. Dopo le prime sconfitte con Follonica e Tavarnelle, è arrivata la prima vittoria con Spezia, quindi il successo sulla Fiorentina Handball e, da ultimo, a confermare i progressi del collettivo, la bellissima vittoria sul campo dell’Olimpic Massa Marittima, campo sempre ostico e dove da qualche anno non si riportava il successo.

I maremmani sono scesi in campo determinati a dare il meglio e a spendere tutte le proprie energie, consci che l’avversario di rilievo, imbattuto, non sarebbe stato a guardare, supportato anche dal fattore campo. I biancorossi invece hanno stravolto i pronostici e sono rimasti in partita tutto il match, rispondendo colpo su colpo agli attacchi dei padroni di casa, senza mai demordere o perdere fiducia.

Sul finale di secondo tempo, grazie alle grandi parate del solito Raia, che respinge anche un rigore a pochi secondi dal termine, e alle realizzazioni determinanti di Rocchi e Grechi, è arrivato il vantaggio che ha consentito di vincere l’incontro 35 a 32, per due punti davvero importanti, dopo una bellissima, entusiasmante ed emozionante partita.

Con questo successo, il Grosseto si candida così ad avversario di rilievo che darà filo da torcere a tutte le altre compagini, accreditandosi certamente tra le favorite del campionato e, nonostante la classifica ad oggi non sia favorevole, il team sarà sempre lì pronto a giocarsela con tutti, senza timori reverenziali.