GROSSETO – Slitta al 15 dicembre la discussione della domanda cautelare nel procedimento giudiziario sull’impianto sportivo di Roselle, che vede contrapposti il Comune di Grosseto e il Grosseto Calcio. Lo ha disposto il giudice nel corso dell’ultima udienza, come comunica il Comune, per consentire alla società sportiva di preparare e presentare una proposta sui tempi di rilascio dell’impianto, con adeguate garanzie anche sotto il profilo patrimoniale.

Il nuovo rinvio al 15 dicembre

Si tratta di un nuovo aggiornamento nell’ambito della vicenda, con un ulteriore rinvio della discussione. La domanda cautelare è la richiesta con cui una parte chiede al giudice un provvedimento provvisorio e urgente, in attesa della decisione nel merito. Il rinvio dà alla società sportiva il tempo di organizzare la proposta. Il giudice ha chiesto che sia accompagnata da garanzie adeguate, anche di natura patrimoniale.

La posizione del Comune

Nel corso dell’udienza, riferisce il Comune, il difensore dell’ente ha precisato che qualsiasi ipotesi di soluzione dovrà rispettare principi e vincoli imprescindibili. Sono il pieno rispetto della legalità, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e la tutela dell’integrità patrimoniale dell’ente.

L’amministrazione comunale conferma la propria attenzione alla vicenda. «Ogni eventuale percorso dovrà essere valutato nel rispetto delle norme e a tutela dell’interesse pubblico – ribadisce il Comune di Grosseto – senza deroghe ai vincoli che regolano l’azione dell’ente».

Cosa succede ora

La prossima tappa è l’udienza del 15 dicembre, quando il giudice tornerà sulla domanda cautelare. Entro quella data il Grosseto Calcio dovrà elaborare e presentare la proposta sui tempi di rilascio dell’impianto di Roselle.

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