GROSSETO – Un trionfo al fotofinish dopo 42 chilometri durissimi tra polvere, fango e storia. Roberto Basile conquista la 42 km delle Strade Storiche di Siena, tagliando il traguardo della Fortezza Medicea in 3h 19’25” al termine di una volata serratissima su Gilberto Sadotti. Tra le donne, vittoria per Laura Fanfani.

Organizzata da ASD Siena Runners e Mens Sana Runners, la gara ha proposto un tracciato selettivo con 1.000 metri di dislivello da Asciano al centro storico senese: un alternarsi di strade bianche, fango, asfalto e lastricato lungo la Via Lauretana, Monte Sante Marie, Torre a Castello, Monteaperti e la Via Francigena. Per Basile, pugliese d’origine ma senese d’adozione e portacolori del Team Marathon Bike, è l’ennesima conferma di un talento multisport fuori dal comune, arrivato a pochi mesi dal successo ciclistico del 2 agosto con arrivo a Montemassi firmato Marathon Bike.

“Gara spettacolare e durissima – ha commentato Basile – giocarsi tutto in volata alla Fortezza Medicea è stato emozionante. Ringrazio ASD SienaRunners e Mens Sana Runners per l’organizzazione impeccabile e dedico questa vittoria alla mia stupenda settimana appena trascorsa piena di piacevoli notizie e al presidente della mia squadra, Maurizio Ciolfi, sempre al mio fianco in ogni sfida, che ha passato anche lui un ostacolo difficile lungo la via”.