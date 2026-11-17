FOLLONICA – Il Consiglio comunale approva all’unanimità il percorso per il trasferimento degli immobili al patrimonio cittadino. L’area Ilva sarà uno dei principali motori della trasformazione urbana, culturale e sociale della città.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che avvia formalmente la procedura per acquisire gratuitamente dallo Stato gli immobili dello storico complesso siderurgico dell’Ilva, attualmente nella disponibilità del Comune attraverso una concessione onerosa sottoscritta nel 2010.

La richiesta sarà presentata all’Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre 2026, utilizzando la procedura che consente agli enti locali di ottenere gratuitamente la proprietà di immobili statali destinati a progetti di riqualificazione con finalità pubbliche e sociali. Si avvia così concretamente un percorso più volte annunciato negli anni, ma mai formalmente intrapreso.

“Quando parliamo dell’Ilva parliamo del nucleo fondativo di Follonica, del luogo attorno al quale è nata e si è sviluppata la nostra città – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – Oggi questo patrimonio si prepara a vivere una trasformazione profonda che, per dimensione degli investimenti e delle progettualità messe in campo, guiderà una parte importante del futuro assetto urbano, culturale ed economico di Follonica. Per questo acquisirne la proprietà non è più rinviabile: significa mettere il Comune nelle condizioni di governare con maggiore autonomia e continuità un processo destinato a svilupparsi nei prossimi anni”.

Il recupero del Teatro Fonderia Leopolda, del Museo Magma e della Fonderia 1 ha già dimostrato la capacità di questo patrimonio di attrarre pubblico e attività. La nuova fase di rigenerazione interesserà le Case dei Lavoranti, la Torre dell’Orologio, l’Officina Cilindri, i Forni delle Ringrane e numerosi spazi esterni, destinati a nuove funzioni culturali, formative, sociali ed economiche.

Parallelamente, il nuovo varco nel muro magonale, i collegamenti ciclopedonali e la riorganizzazione delle aree di sosta contribuiranno a trasformare l’Ilva in un elemento di connessione tra il centro cittadino, il Parco Centrale e i quartieri circostanti.

“L’Ilva diventerà il perno attorno al quale ricucire parti importanti della città – prosegue il sindaco Buoncristiani – Qui si stanno concentrando non soltanto risorse economiche, ma anche competenze, idee e progetti che devono trovare attuazione in una strategia di lungo periodo. Perché recuperare un edificio non basta: occorre dargli una funzione, renderlo utile alla comunità e garantire che continui a essere vissuto e animato nel tempo. La vera misura del successo di questa rigenerazione sarà l’utilità pubblica, culturale, sociale ed economica che questi spazi sapranno generare”.

E proprio in questa prospettiva si inserisce anche il progetto di costituzione di una Fondazione, regolata dal Codice del Terzo settore, per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale cittadino, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, per dare continuità alle attività e sostenibilità agli spazi recuperati.

“Dal punto di vista patrimoniale si tratta di un passaggio particolarmente significativo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio Giorgio Poggetti – L’acquisizione consentirebbe al Comune di superare l’attuale regime concessorio e di programmare con maggiore autonomia e stabilità gli interventi e la gestione degli immobili. Il lavoro dei prossimi mesi sarà fondamentale per definire puntualmente il trasferimento dei beni e coordinare le procedure con i numerosi progetti già finanziati. È un’operazione che richiede attenzione anche agli impegni futuri di manutenzione e conservazione di un patrimonio storico di queste dimensioni”.

L’approvazione della delibera rappresenta il primo passaggio formale della procedura di acquisizione, che dovrà ora essere esaminata dall’Agenzia del Demanio. Il trasferimento, se autorizzato, avverrà a titolo gratuito, nel rispetto dei vincoli di tutela storica e architettonica.