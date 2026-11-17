FOLLONICA – «Prima l’assessore Azzurra Droghini, poi la consigliera Paola Venezia e oggi l’assessore Stefania Turini. Senza dimenticare quando, rivolgendosi ai rappresentanti della maggioranza, arrivò ad apostrofarli tutti come “fascisti”. Cambiano le occasioni e gli interlocutori, ma si ripetono i toni e gli atteggiamenti della consigliera Francesca Stella, sempre più lontani dal rispetto che dovrebbe caratterizzare il confronto istituzionale».

Così i gruppi consiliari della coalizione di maggioranza Lista civica Matteo Buoncristiani sindaco, Fratelli d’Italia Follonica, Lega Follonica e Forza Italia Follonica intervengono sull’episodio avvenuto durante la seduta odierna del Consiglio comunale, quando la consigliera Stella si è rivolta con tono sprezzante e offensivo all’assessora Turini, accusandola di «dormire in aula» per il solo fatto di aver manifestato apprezzamento per un intervento del collega Sandro Marrini.

«Non siamo purtroppo di fronte a un episodio isolato. Ricordiamo che simili atteggiamenti si registrano purtroppo con una certa ripetitività, infatti era già accaduto con l’assessora Droghini, poi con la consigliera Venezia, fino al ricorrere all’appellativo di “fascisti” rivolto indistintamente ai rappresentanti della maggioranza. Un modo di intendere il confronto politico nel quale troppo spesso l’attacco personale prende il posto della discussione nel merito».

«Il livello di contegno raggiunto è ormai intollerabile. Nessuno pretende che la consigliera Stella condivida le nostre idee, ma il dissenso politico non può diventare un pretesto per mortificare le persone, tanto meno nella massima sede di rappresentanza democratica della città».

«Non ci aspettiamo delle scuse da chi ha dimostrato più volte di ricorrere all’aggressività verbale nel confronto politico. Quello che però troviamo particolarmente grave è la contraddizione tra certi comportamenti e i principi di rispetto e dignità che vengono giustamente invocati quando si parla di violenza sulle donne».

«Tra pochi giorni, in occasione del 25 novembre, sentiremo nuovamente parole importanti contro ogni forma di violenza e prevaricazione. Parole che condividiamo profondamente, ma che perdono credibilità quando non trovano riscontro nei comportamenti quotidiani».

«Il rispetto delle donne non può essere un principio da celebrare nelle ricorrenze e dimenticare quando la donna che abbiamo davanti appartiene a uno schieramento politico diverso dal nostro. Altrimenti il rischio è quello di trasformare battaglie importanti e condivise in semplici occasioni di visibilità pubblica».

«Non chiediamo alla consigliera Stella di rinunciare alle proprie battaglie politiche, ma di condurle nel rispetto delle persone e delle istituzioni. Perché la fermezza delle idee non si misura dal disprezzo con cui ci si rivolge agli altri e la coerenza tra ciò che si proclama pubblicamente e ciò che si pratica quotidianamente dovrebbe essere il primo dovere di chi ricopre un ruolo istituzionale».