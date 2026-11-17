GROSSETO – Parlare di violenza sulle donne significa parlare anche di lavoro, indipendenza economica, possibilità di scelta e libertà. Una donna che non dispone di un reddito proprio, che non ha accesso al lavoro o al credito e non può contare sulle proprie risorse economiche rischia di non avere gli strumenti necessari per sottrarsi a una situazione di sopraffazione e costruire un futuro autonomo.

È da questa consapevolezza che nasce “La chiave di svolta – Lavoro, autonomia economica e libertà”, la settimana di iniziative in programma dal 19 al 25 novembre, promossa da Olympia de Gouges insieme alle associazioni e agli enti del Tavolo di co-progettazione 8 Marzo (Cna, Confartigianato, Coldiretti, Cia, Confcommercio, Confesercenti, Servizi Sociali Coeso, Arti Centri per l’impiego Area Grossetana, Consigliera di Parità, Banca Tema, cooperative sociali come Melograno, Uscita di Sicurezza, Arcobaleno, Cuore Liburnia e dell’Associazione Querce di Mamre) con il patrocinio della Provincia di Grosseto. Collaborano inoltre Fondazione Grosseto Cultura, Hotel Granduca, Creavi di Marzia Fidanza e Libertà Creativa di Dominga Tammone.

Una settimana che affronta il tema della violenza economica, una forma di sopraffazione spesso meno riconoscibile di quella fisica e psicologica, ma altrettanto capace di limitare l’autodeterminazione delle donne. Accanto a questo, l’iniziativa allarga lo sguardo alla condizione lavorativa femminile nel suo complesso: alle disuguaglianze ancora presenti, agli ostacoli che frenano l’accesso alle opportunità, alla necessità di valorizzare competenze e capacità e di sostenere l’imprenditoria femminile. Perché l’autonomia economica non è soltanto una condizione necessaria per ricominciare dopo una situazione di violenza, ma un presupposto fondamentale della libertà di ogni donna.

Le date scelte hanno un significato preciso: il 19 novembre ricorre la Giornata mondiale dell’imprenditoria femminile, mentre il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Due ricorrenze che diventano le coordinate di un percorso capace di mettere in relazione il valore del lavoro femminile con la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Il programma si aprirà giovedì 19 novembre al Polo culturale Le Clarisse, con un momento dedicato a ripercorrere il lavoro svolto in questi due anni dal Tavolo di co-progettazione 8 Marzo e i risultati raggiunti. Sarà anche l’occasione per ascoltare le testimonianze di donne che hanno scelto di mettersi in gioco, diventando imprenditrici e costruendo con coraggio il proprio percorso professionale. Esperienze concrete che raccontano come il lavoro possa diventare uno strumento di emancipazione, realizzazione personale e libertà.

Nei giorni successivi si alterneranno dimostrazioni di mestieri artigianali, un torneo di burraco il cui ricavato sarà destinato al Fondo di Garanzia 8 Marzo, un concerto, momenti di educazione finanziaria e un incontro dedicato alle tecniche di presentazione e alla ricerca attiva del lavoro. Un percorso che intreccia cultura, formazione, solidarietà e strumenti pratici, per arrivare al 25 novembre, con l’appuntamento conclusivo alla Sala Pegaso. Qui, accanto a una riflessione sull’economia della cura, si terrà una tavola rotonda con le istituzioni, chiamate a confrontarsi sulle domande e sulle questioni emerse durante il lavoro del Tavolo.

A spiegare il significato della settimana e la scelta di portare all’esterno il lavoro del Tavolo è Sabrina Gaglianone, presidente di Olympia de Gouges: «In questi due anni il Tavolo ha lavorato molto bene, mettendo insieme associazioni, istituzioni, enti e competenze diverse e costruendo una rete che ha già prodotto risultati importanti. Attraverso il Fondo di Garanzia 8 Marzo abbiamo aiutato diverse donne nel loro percorso di uscita dalla violenza, offrendo loro una possibilità concreta di ripartire.

A un certo punto, però, ci siamo chiesti che cosa potessimo fare di più. Abbiamo deciso di uscire come Tavolo, di condividere con la comunità il lavoro svolto e di allargare il confronto a un tema che riguarda tutte: il lavoro delle donne, la loro autonomia economica, il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità e delle competenze. Perché senza un reddito, senza risorse proprie e senza accesso al lavoro o al credito, anche la possibilità di scegliere rischia di diventare un privilegio».

La scelta del titolo e dell’immagine che accompagna la settimana – una donna con una chiave in mano, anziché la consueta rappresentazione dei segni visibili della violenza – esprime proprio la volontà di cambiare prospettiva. «Sarebbe deprimente continuare a parlare soltanto di quante donne sono morte – continua la presidente Gaglianone – Non perché quei numeri non siano importanti, ma perché raccontano una tragedia che continua a ripetersi. Dopo la morte di Giulia Cecchettin abbiamo sperato che qualcosa cambiasse davvero, che si aprisse una nuova consapevolezza collettiva. Eppure siamo ancora qui.

Non possiamo limitarci a contare le vittime o a mostrare immagini di lividi: dobbiamo andare più a fondo e interrogarci sulle condizioni che permettono a una donna di essere libera di scegliere la propria vita».

Da qui la volontà di guardare anche al modello economico e sociale in cui viviamo, mettendo al centro il valore del lavoro femminile e le condizioni che ancora ne limitano la piena realizzazione. «Vogliamo guardare all’economia con occhi diversi – hanno aggiunto i rappresentati delle associazioni e degli enti che hanno collaborato all’organizzazione della settimana di iniziative – e mettere in discussione ciò che non funziona: la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, la fragilità dell’indipendenza economica, il mancato riconoscimento delle competenze, le disparità nell’accesso alle opportunità.

Non vogliamo parlare delle donne soltanto quando sono vittime, ma riconoscerle come persone che lavorano, producono, fanno impresa, generano valore e hanno diritto a progettare il proprio futuro. La chiave di svolta è questa: passare dalla denuncia alla possibilità, dalle parole agli strumenti, dalla solidarietà alle opportunità concrete».

Il percorso troverà un momento importante nella tavola rotonda del 25 novembre, quando le questioni emerse durante il lavoro del Tavolo saranno portate direttamente all’attenzione delle istituzioni. «In questi mesi sono emerse molte domande alle quali, come rete, non sempre siamo riusciti a dare una risposta – conclude Sabrina Gaglianone – Vogliamo sottoporle alle istituzioni, chiedendo un confronto e soprattutto risposte concrete.

Non pensiamo che una settimana di iniziative possa risolvere problemi così complessi, ma può contribuire a renderli visibili e a costruire nuove possibilità. L’obiettivo è che questo appuntamento non resti un episodio isolato, ma diventi un punto di partenza per continuare a lavorare insieme».

Il programma

Mercoledì 19 novembre – Polo culturale Le Clarisse

Alle ore 16.00 inaugurazione della mostra di gioielli artistici. Alle 17.00 l’incontro “Il valore del lavoro nell’identità delle donne”. Alle 17.15 apertura dei lavori con Sabrina Gaglianone, che presenterà la Giornata dell’imprenditoria femminile, l’esperienza del Tavolo di co-progettazione, i risultati raggiunti, la settimana e il programma previsto per il 2027. Alle 17.45 panel “Le opportunità dell’imprenditoria femminile a Grosseto, gli esempi che si trasformano in modelli d’impresa”. Alle 18.15 intervento di Claudia Musolesi sul tema “Il valore del lavoro nell’identità delle donne”. Seguiranno dibattito e conclusioni, previste tra le 18.45 e le 19.00.

Giovedì 20 novembre – Uscita di Sicurezza, via Ximenes 10

Alle ore 16.00 “A mano a mano”, presentazione e dimostrazioni di mestieri artigianali, con particolare attenzione alla sartoria e alla grafica. Saranno inoltre presenti consulenti amministrativi a disposizione per informazioni e orientamento. Coordinamento di Marzia Fidanza.

Venerdì 21 novembre – Hotel Granduca, via Senese 170

Alle ore 15.00 torneo di burraco. Il ricavato sarà destinato al Fondo di Garanzia 8 Marzo, a sostegno dei finanziamenti per le donne in uscita dalla violenza.

Sabato 22 novembre – Polo culturale Le Clarisse

Alle ore 18.00 concerto “Stravaganze Settecentesche”, con Federica Sanzolini e Camilla Crosostomi, per chitarra e viola d’amore. Ingresso libero.

Domenica 23 novembre – Sala Marraccini, Banca Tema

Alle ore 17.00 “Pillole di educazione finanziaria”, con Guia Pedicelli e Dino Cibecchini.

Lunedì 24 novembre – Sala Marraccini, Banca Tema

Alle ore 17.00 “Tecniche di presentazione e ricerca attiva del lavoro”, con Marco De Santis e Cristina Marrani.

Martedì 25 novembre – Sala Pegaso, piazza Dante 35

Alle ore 17.00 Sabrina Gaglianone interverrà sul tema “L’economia della cura: riparare il presente e rigenerare il futuro”. Alle 17.45 tavola rotonda “Le risposte delle istituzioni per il contrasto alla violenza economica sulle donne”, con le domande elaborate dal Tavolo di co-progettazione 8 Marzo. Alle ore 19.00 conclusioni e aperitivo per i partecipanti offerto da Banca Tema.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.