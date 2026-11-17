GROSSETO – Dal 19 novembre Fondazione Bianciardi avvia il progetto “L’Io che racconta”, in collaborazione con Biblioteca Comunale Chelliana, con la Commissione provinciale Pari opportunità e con Unicoop Etruria.

Si tratta di un percorso che si snoda attraverso le narrazioni di scrittrici del nostro tempo che utilizzano la prima persona non solo per raccontarsi, ma per raccontare il loro sguardo sul presente, i suoi snodi, la società degli anni Duemila. Una sorta di autobiofiction continua, funzionale al coinvolgimento diretto di chi legge, in un rapporto forte e senza apparenti filtri con chi si accosta alla narrativa cercando suggerimenti e stimoli per interpretare il nostro complesso mondo.

La curatrice Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Bianciardi, impegnata nella valorizzazione della scrittura al femminile, ha progettato un viaggio attraverso cinque grandi autrici italiane dei nostri giorni. “La scrittura in prima persona, tratto peculiare del nostro autore di riferimento, Luciano Bianciardi, – sostiene – è una cifra distintiva di molte scrittrici, oggi in crescita nel panorama editoriale non solo italiano e sempre più ricercate in un mercato difficile, in cui gli scrittori continuano a essere la prima scelta. Ma le donne stanno scalando la vetta e una prova di questo avanzamento è anche la trasmigrazione sempre più visibile di questa loro prassi espressiva, la prima persona narrante, anche nella narrativa degli scrittori”.

Il progetto si propone di verificare proprio questa ipotesi, offrendo al tempo stesso una panoramica inusuale della narrativa italiana degli anni Duemila.

Giovedì 19 novembre ore 17.30 presentazione del progetto presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto, con aperitivo finale offerto dalla sezione soci di Unicoop Etruria. Gli incontri successivi inizieranno il 25 novembre per svolgersi con cadenza mensile fino ad aprile e tutti avranno luogo, con lo stesso orario, presso la Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto.