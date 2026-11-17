ROCCASTRADA. Non ci sono soltanto il Chianti, la Versilia e le destinazioni più conosciute della Toscana nel radar degli acquirenti immobiliari stranieri. Tra i territori che attirano l’interesse internazionale per la ricerca di case in Toscana, figura anche la Maremma. Con un dato che merita attenzione, ovvero quello di Roccastrada, che rientra nella classifica dei dieci comuni toscani più cercati da chi vuole acquistare casa nella regione.

A fotografare questa tendenza è l’analisi di Gate-away.com, portale immobiliare specializzato nel mercato internazionale, che ha elaborato le richieste ricevute nei primi dieci mesi del 2026. Nella graduatoria dei comuni, Roccastrada si posiziona al decimo posto, con una quota dell’1,89% delle richieste complessive regionali. Ma è soprattutto la variazione rispetto allo stesso periodo del 2025 a colpire: le richieste per il comune grossetano sono cresciute del 23,71%.

Un risultato significativo, considerando che Roccastrada si trova nella top ten regionale. Graduatoria che ospita, in ordine, località come Fivizzano, Lucca, Bagni di Lucca, Casciana Terme Lari, Camporgiano, Terricciola, Firenze, Borgo a Mozzano e Chianni. Un segnale dell’interesse che anche i centri dell’entroterra maremmano riescono a suscitare tra chi cerca una proprietà in Toscana.

Case in Toscana: la Maremma è la terza area più cercata in regione

Il dato di Roccastrada si inserisce in un quadro più ampio. Tra le principali zone toscane considerate dall’indagine, la Maremma si colloca infatti al terzo posto, raccogliendo l’8,69% delle richieste degli acquirenti internazionali. Davanti ci sono soltanto la Lunigiana, con il 13,59%, e la Garfagnana, con il 9,92%. Seguono il Chianti (6,79%), la Versilia (2,88%), l’Argentario (1,97%) e l’Isola d’Elba (1,12%).

Anche guardando alla distribuzione provinciale, Grosseto si ritaglia uno spazio importante nella ricerca delle case: la provincia raccoglie il 10,66% delle richieste immobiliari internazionali dirette verso la Toscana, collocandosi al quarto posto regionale, alle spalle di Lucca, Pisa e Massa-Carrara.

Insomma, quello che traspare dalla classifica è che tra i più ricercati ci siano molte località non propriamente urbane e centralissime, ma luoghi più periferici, presumibilmente anche più caratteristici e vicini all’idea della Toscana più autentica.

Quanto spendono gli acquirenti stranieri

Interessanti anche i numeri relativi ai budget. In Maremma il valore medio degli immobili cercati dagli acquirenti stranieri è di 440.486 euro, in aumento del 21,77% rispetto al periodo di confronto del 2025.

La domanda, tuttavia, non riguarda esclusivamente le proprietà di fascia alta: il 62,50% delle richieste interessa immobili con un valore inferiore ai 250mila euro. Allo stesso tempo, il 19,02% riguarda proprietà che superano i 500mila euro.

Un mercato, dunque, che sembra intercettare profili di acquirenti differenti: da chi cerca una casa con un budget più contenuto a chi guarda a proprietà di maggior valore. Per avere un termine di paragone, il valore medio degli immobili cercati nel Chianti supera 1,13 milioni di euro, mentre in Versilia arriva a oltre 1,5 milioni. Probailmente anche la posizione geografica di questi immobili li posiziona in fasce di prezzo superiori.

I dati di Gate-away.com restituiscono comunque l’immagine di una Maremma che, accanto alle località più conosciute della costa e dell’Argentario, può contare anche sull’interesse per i suoi centri interni. E la presenza di Roccastrada nella classifica regionale, con una crescita delle richieste superiore al 23%, rappresenta sicuramente uno degli elementi più curiosi di questa fotografia del mercato immobiliare internazionale.