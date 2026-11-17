Foto di repertorio

GROSSETO – Seconda giornata nel campionato di calcio Uisp, con tanti gol e spettacolo. L’unico match a reti inviolate è nel Girone Nord, ovvero l’inatteso 0-0 tra la Disperata Scarlino e il Lido Oasi: i campioni in carica sbattono contro l’organizzata retroguardia ospite e impattano con un rivale che si candida ufficialmente al ruolo di rivelazione del torneo.

Chi non sbaglia è il Serrazzano, che regola per 1-0 il Venturina Algida Benini lontano dalle mura amiche e balza da solo al comando della classifica con 6 punti. Prova di forza del Montemazzano, che cala il tris esterno superando per 3-0 il Boccheggiano a Chiusdino. Torna a sorridere anche il Torniella, che liquida 2-0 l’Etrusca Vetulonia, mentre il Gavorrano si sblocca travolgendo 5-2 il Montiano Atletico Grosseto.

I risultati della 2a giornata:

Boccheggiano-Montemazzano 0-3

Gavorrano-Montiano Atletico Grosseto 5-2

Venturina Algida Benini-Serrazzano 0-1

Disperata Scarlino-Lido Oasi 0-0

Torniella-Etrusca Vetulonia 2-0

La classifica:

Serrazzano 6 punti; Montemazzano, Disperata Scarlino, Torniella, Lido Oasi 4; Gavorrano, Boccheggiano 3; Etrusca Vetulonia, Venturina Algida Benini, Montiano Atletico GR 0

Prossimo turno (20/23 Novembre):

Boccheggiano-Torniella (ven 20/nov, ore 20:30)

Serrazzano-Disperata Scarlino (sab 21/nov, ore 15:00)

Montemazzano-Gavorrano (sab 21/nov, ore 15:00)

Lido Oasi-Etrusca Vetulonia (lun 23/nov, ore 21:00)

Montiano Atletico GR-Venturina Algida Benini (lun 23/nov, ore 21:00)

Nel Girone Sud continuano a marciare Sportingclub Talamone, Sant’Angelo Scalo e Maglianosant’Andrea, tutte appaiate in vetta a quota 6 punti.

I detentori della Supercoppa del Talamone (nella foto d’archivio) firmano la prestazione di giornata liquidando con un netto 4-0 il Montemerano a Fonteblanda. Non è da meno il Maglianosant’Andrea, che espugna il campo del Paganico per 3-2 al termine di una sfida ricca di emozioni, mentre il Sant’Angelo Scalo fa suo il pirotecnico 4-3 in casa del Seggiano.

Colpo esterno dell’Argentario Amatori, che passa 1-0 sul campo del Polverosa, e primo successo per la matricola Porto Ercole che va a vincere sul campo di un Alberese penalizzato dagli infortuni e ancora a secco.

I risultati della 2a giornata:

Polverosa-Argentario Amatori 0-1

Seggiano-Sant’Angelo Scalo 3-4

Paganico-Maglianosant’Andrea 2-3

Alberese-Amatori Porto Ercole 0-1

Sportingclub Talamone-Montemerano 4-0

La classifica:

Sportingclub Talamone, Sant’Angelo Scalo, Maglianosant’Andrea 6 punti; Montemerano, Amatori Porto Ercole, Argentario Amatori, Paganico 3; Seggiano, Polverosa, Alberese 0

Prossimo turno (21/25 Novembre):

Polverosa-Sportingclub Talamone (sab 21/nov, ore 15:00)

Amatori Porto Ercole-Montemerano (sab 21/nov, ore 15:00)

Maglianosant’Andrea-Alberese (lun 23/nov, ore 21:00)

Argentario Amatori-Seggiano (lun 23/nov, ore 21:00)

Sant’Angelo Scalo-Paganico (mer 25/nov, ore 21:00)