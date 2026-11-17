FOLLONICA – «Follonica deve tornare ad avere l’ambizione di crescere». È il messaggio del consigliere comunale del Gruppo Misto, Giacomo Manni, che motiva così il proprio voto contrario alla variazione di bilancio, criticando l’assenza di un progetto complessivo di sviluppo per la città.

«Il bilancio non è soltanto un insieme di numeri, ma racconta le priorità, le scelte e la visione politica di chi amministra una comunità», afferma Manni. «A oltre due anni dall’insediamento di questa amministrazione, credo sia arrivato il momento di esprimere un giudizio che vada oltre le intenzioni e gli annunci. Sebbene non sarebbe corretto sostenere che nulla sia stato fatto, ciò che ancora non riesco a cogliere è un progetto complessivo di sviluppo, capace di dare coerenza ai singoli interventi».

Turismo, casa e sport

Tra le priorità indicate dal consigliere c’è il turismo. «La cura delle spiagge, del verde pubblico e degli spazi urbani è fondamentale, ma deve procedere di pari passo con una strategia di promozione turistica. Non basta avere una città accogliente se poi non siamo altrettanto capaci di promuoverla».

Manni propone di valorizzare le risorse del territorio, dal mare al Parco di Montioni, passando per cultura, storia e sport, puntando anche sui mesi autunnali e invernali. Tra le questioni da affrontare cita il futuro dell’Ippodromo, «per il quale è necessario avere il coraggio di ripensarne la destinazione», e il diritto all’abitare, per dare risposte a giovani e famiglie in difficoltà.

Attenzione anche allo sport: «Le società sportive, sostenute in larga parte dall’impegno dei volontari, devono poter contare su condizioni economiche e gestionali che consentano loro di programmare il futuro». Un settore che, secondo il consigliere, può diventare anche «un importante volano per l’economia locale».

«Non si tratta di spendere di più, ma di scegliere meglio»

Manni richiama inoltre la necessità di rafforzare le collaborazioni con i Comuni del Golfo e delle Colline Metallifere, intervenire sulla tutela della costa e sulla mobilità e costruire «un rapporto più diretto e costante tra le istituzioni comunali e i cittadini».

«Il ruolo dell’opposizione non deve esaurirsi nella critica fine a sé stessa, ma deve contribuire al miglioramento della città e alla costruzione del suo futuro», sottolinea, rivendicando le proposte avanzate in questi mesi.

Da qui la scelta di votare contro la variazione di bilancio: «Pur riconoscendo l’utilità di diversi interventi, ritengo che l’azione di questa amministrazione non sia ancora all’altezza delle potenzialità della nostra città».

La conclusione è un richiamo alla programmazione e alla visione politica: «Non si tratta necessariamente di spendere di più, ma di scegliere meglio, programmare per tempo e avere ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Follonica ha tutte le condizioni per essere una città più dinamica, attrattiva e capace di offrire opportunità a chi la vive. Ciò che, al momento, sembra mancare è proprio l’ambizione politica di renderla tale».