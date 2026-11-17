GROSSETO. Non aveva rispettato la misura cautelare a cui era sottoposto, continuando a frequentare il capoluogo maremmano nonostante il divieto. Per un 33enne si sono aperte le porte del carcere, in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura.

Il provvedimento restrittivo è il risultato diretto dei controlli economici del territorio condotti nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Grosseto. I militari del Gruppo, impegnati nelle attività di pattugliamento di routine nel centro cittadino, hanno individuato e fermato il giovane.

Dagli accertamenti immediati è emerso che l’uomo si trovava nel comune capoluogo in palese violazione del divieto di dimora nella provincia di Grosseto, misura che gli era stata imposta in seguito a un precedente arresto operato dalle Forze dell’ordine, sempre nell’ambito di procedimenti per reati legati agli stupefacenti.

Di fronte alla trasgressione riscontrata sul campo, i finanzieri hanno inoltrato una tempestiva segnalazione all’Autorità giudiziaria, che ha disposto l’inasprimento della misura cautelare tramutandola nella custodia in carcere.

L’operazione delle Fiamme Gialle maremmane si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza cittadina.