GROSSETO – Azione non ha ancora scelto da che parte stare in vista delle prossime elezioni comunali di Grosseto.

Il segretario provinciale Francesco Grassi interviene per precisare la posizione del movimento: «è stato avviato il dialogo con le forze di centrosinistra, ma non rappresenta una scelta definitiva».

«La situazione è più articolata. Azione guarda con interesse a ciò che si muove negli schieramenti ma non si sente in alcun modo cespuglio di questi», chiarisce Grassi. La priorità, secondo il segretario, è individuare «un candidato che sia garanzia di unità e capacità amministrativa» e contribuire a costruire «un’aggregazione di forze scevre da riserve ideologiche».

Una posizione che, sottolinea il partito, non comporta adesioni incondizionate. «Da sempre con estrema trasparenza abbiamo chiarito che non firmiamo assegni in bianco. In altre parole Azione si siede al confronto mossa da un forte impegno civico, alla ricerca di chi condivide una visione della città futura fatta di competenza e di consapevole pragmatismo nella scelta delle priorità da perseguire».

Il confronto con il centrosinistra e l’ipotesi di altre strade

Azione conferma di aver accolto l’invito a confrontarsi con le forze di centrosinistra, ma lascia aperta la possibilità di valutare percorsi differenti. «Abbiamo accettato molto volentieri l’invito di interloquire con le forze di centrosinistra, in quanto tale prospettiva sembra possa avere riscontro positivo. Se così non fosse, valuteremo altre possibilità», spiega Grassi.

C’è però un punto che il segretario indica come condizione di partenza per qualsiasi progetto politico: «Prima di ragionare su qualsiasi ipotesi di schieramento crediamo che la città abbia bisogno di assoluta discontinuità rispetto a questo governo. È da questo concetto che partiamo per costruire qualsiasi progetto in cui Azione sarà coinvolta».

Grassi riconfermato segretario provinciale

La presa di posizione arriva all’indomani del congresso provinciale di Azione, che si è svolto venerdì all’Hotel Granduca di Grosseto. L’assemblea ha riconfermato all’unanimità Francesco Grassi alla guida del partito. Giuseppe Monaci è stato invece riconfermato presidente provinciale.

Il nuovo direttivo sarà composto da Francesco Grassi, Felicia Ammendola, Giuseppe Monaci, Nicoletta Di Pietro, Giacomo Cerboni, Ludmila Deli, Luca Aldi, Paolo Bastianini, Emilio Falletti, Marina Valmarana, Fabrizio Ferrari, Luciana Ricci, Fiorenzo Dionisi, Emilia Tammaro, Maciej Vella, Franca Renzulli, Maurizio Bizzarri, Andrea Cerchiai, Massimiliano Piersanti e Roberto Alocci.

Le priorità politiche per la Maremma

Nel corso del congresso Grassi ha illustrato la propria mozione, delineando le linee programmatiche del partito per i prossimi anni. «La Provincia di Grosseto ha bisogno di una forza politica capace di superare le contrapposizioni ideologiche e le logiche di appartenenza che troppo spesso impediscono di affrontare concretamente i problemi dei cittadini», ha dichiarato.

Azione punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a costruire una proposta politica basata su «competenza, cultura liberaldemocratica, europeismo e capacità di proporre soluzioni concrete». Il dialogo con gli altri partiti, ha spiegato il segretario, sarà possibile quando ci saranno convergenze programmatiche e valoriali.

In vista delle prossime amministrative, il partito intende valutare ogni contesto sulla base di candidati, programmi e possibilità di governabilità. Le coalizioni ampie sono considerate una possibilità, purché siano sostenute da candidati «preparati, credibili e coerenti con i nostri valori» e non comportino una rinuncia all’identità politica di Azione.

La mozione esclude infatti alleanze con «candidati post-fascisti, populisti e sovranisti» e non scarta, dove esistano le condizioni, la costruzione di una proposta indipendente dai principali schieramenti.

Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento della presenza nei Comuni dove Azione è già attiva, tra cui Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Scarlino e Massa Marittima, e la costruzione di una strategia condivisa per affrontare le criticità della provincia.

Infrastrutture, lavoro e servizi al centro del programma

La visione per la Maremma indicata da Grassi si articola attorno a cinque priorità: superare l’isolamento infrastrutturale e geografico, rilanciare industria, agricoltura, turismo e innovazione, creare opportunità per i giovani, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale e promuovere il territorio attraverso una strategia condivisa tra i Comuni.

«La Maremma deve smettere di essere considerata una periferia della Toscana e diventare un territorio protagonista del proprio sviluppo», ha affermato il segretario.

La mozione richiama inoltre la necessità di conciliare tutela ambientale e sviluppo economico, superare la stagionalità del turismo e garantire servizi anche nei centri più piccoli. «Non possiamo limitarci ad amministrare il declino demografico, la marginalità economica e l’isolamento infrastrutturale della nostra provincia», ha concluso Grassi, indicando la necessità di «una visione complessiva, una strategia condivisa e una politica capace di guardare oltre i confini dei singoli Comuni».