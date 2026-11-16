ROSELLE. «Il Parco archeologico e il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto rappresentano un patrimonio straordinario, capace di tenere insieme la profondità storica delle civiltà etrusca e romana e una concreta prospettiva di sviluppo culturale e turistico per tutto il territorio». Così Anna Guidoni (segretaria Circolo Pd Roselle–Istia–Batignano) e Giacomo Mantiglioni (Responsabile cultura Pd Grosseto), visto anche il successo dei recenti ritrovamenti portati alla luce dai ricercatori dell’Università di Buffalo coordinati dal professor Alessandro Sebastiani, si appellano al deputato Pd locale, Marco Simiani, affinché porti le proposte del territorio all’attenzione del Governo.

Per trasformare questo potenziale in un motore stabile di crescita, il Circolo PD Roselle–Istia–Batignano e il Responsabile Cultura del PD di Grosseto si appellano al deputato Marco Simiani affinché si attivi in Parlamento, nell’iter della Legge di bilancio, per promuovere una proposta di intervento organico dedicata al sito rosellano e al museo cittadino.

«L’idea di fondo è superare gli interventi frammentari e puntare su un progetto unitario che colleghi lo scavo alla città, mettendo in rete ricerca scientifica, tutela, fruizione e racconto pubblico. In particolare, riteniamo strategico muoversi lungo alcune direttrici chiare».

Quattro i punti su cui, secondo il circolo e il responsabile cultura, è necessario investire:

Un centro studi e ricerca a Roselle : c’è la possibilità di riqualificare l’ex casa situata all’interno dell’area degli scavi, l’obiettivo naturale e più vicino allo sviluppo del parco archeologico potrebbe essere quello di farne un presidio permanente di studio , accoglienza per ricercatori e dialogo con il mondo universitario.

: c’è la possibilità di riqualificare l’ex casa situata all’interno dell’area degli scavi, l’obiettivo naturale e più vicino allo sviluppo del parco archeologico potrebbe essere quello di farne un , accoglienza per ricercatori e dialogo con il mondo universitario. Nuove campagne di scavo : rafforzare le attività archeologiche nelle aree a sud e a nord del decumano dell’antica città di Roselle, così da ampliare le conoscenze sul sito e restituire alla comunità nuove scoperte.

: rafforzare le attività archeologiche nelle aree a sud e a nord del decumano dell’antica città di Roselle, così da ampliare le conoscenze sul sito e restituire alla comunità nuove scoperte. Tutela e valorizzazione delle strutture esistenti : intervenire per il rifacimento della tettoia protettiva dell’area della Collina Sud e procedere al restauro del tratto sud delle mura etrusche , garantendo conservazione e sicurezza su un tratto della città archeologica che merita più attenzione ma ha necessità di fondi per farlo.

: intervenire per il dell’area della Collina Sud e procedere al , garantendo conservazione e sicurezza su un tratto della città archeologica che merita più attenzione ma ha necessità di fondi per farlo. Il rilancio del Museo Archeologico di Grosseto: collegare maggiormente Roselle a Grosseto, rinnovando l’allestimento del museo cittadino, creando spazi dedicati ai nuovi scavi e aggiornando la narrazione archeologica per renderla più attuale, accessibile e coinvolgente. Così che i tre poli (centro ricerche, centro accoglienza e museo archeologico) lavorino più in sinergia.

«Un percorso di questo tipo, da attuare attraverso il Ministero della Cultura e la competente Soprintendenza, d’intesa con il Comune di Grosseto, non sarebbe soltanto un’opera di salvaguardia, ma un investimento sulla qualità della vita, sulla formazione e sull’attrattività della Maremma durante tutto l’anno. Se l’estate può durare qualche mese, l’archeologia e la storia sono permanenti», sostengono Guidoni e Mantiglioni.

«Chiediamo quindi a Marco Simiani di farsi portavoce in Parlamento di questa esigenza del territorio e di lavorare a un’iniziativa in Legge di bilancio che dia gambe a un progetto così importante per Roselle, per Grosseto e per l’intera provincia – concludono – Siamo disponibili per ulteriori confronti e tutto il supporto necessario a portare avanti questa iniziativa che nasce da un circolo PD cittadino e guarda a un intero territorio».