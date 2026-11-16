GROSSETO – Un uomo di 57 anni è stato trovato morto nella propria abitazione questa mattina, lunedì 16 novembre, in via Bengasi a Grosseto. Da alcuni giorni non rispondeva alle chiamate e non dava notizie di sé.

L’allarme e l’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando è stato necessario l’intervento dei soccorritori per raggiungere l’appartamento. Le operazioni di accesso sono state rese più difficili dalla presenza in casa di due cani di grossa taglia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi, la Polizia, la Polizia municipale, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa.

Il ritrovamento dell’uomo in casa

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato il corpo dell’uomo, ormai senza vita. Al momento non sono disponibili informazioni sulle cause del decesso.