SORANO – Un’ascia di pietra verde, intatta e mai usata, arrivata dalle Alpi occidentali circa 6.500 anni fa. È il ritrovamento più importante della terza campagna di scavo alle Terme di Sorano, in un sito che custodisce una delle testimonianze più antiche dell’uso delle acque termali. Gli archeologi ritengono che l’oggetto avesse un valore simbolico e che sia legato al culto delle acque.

Lo scavo si svolge in concessione dal Ministero della cultura. A finanziarlo è la società Antiche Terme Acqua di Sorano, presieduta da Luciano Calvani, che ha anche la titolarità della concessione. La direzione è dell’archeologo Stefano Giuntoli, affiancato da un gruppo di collaboratori e specialisti di diversi settori.

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Una sorgente termale del Neolitico

Gli scavi sono andati avanti all’interno di una grande cavità di circa 320 metri quadrati scavata in un banco di travertino. Già nella prima campagna era venuta alla luce la sorgente termale originaria. Le analisi al carbonio 14 datano la frequentazione del sito alla metà del quinto millennio avanti Cristo, cioè al Neolitico. Si tratta dell’unica testimonianza conosciuta di un uso così antico delle acque calde, probabilmente per curarsi e forse anche per riti religiosi.

Nella cavità si entrava da un ingresso scavato nella roccia, con alcuni gradini. All’interno sono emerse strutture in pietra costruite dall’uomo, che sono ancora in fase di studio: non si sa ancora con precisione a cosa servissero né a quando risalgano.

Ceramiche, selci e resti di animali

Rispetto all’area scavata, finora i reperti non sono molti. Secondo gli archeologi la cavità forse non era un vero villaggio, che poteva trovarsi nelle vicinanze, ma un luogo usato per attività legate all’acqua termale.

Le ceramiche sono frammenti di vasi in impasto grezzo e semidepurato, a volte decorati in rilievo; nessun vaso, per ora, si può ricomporre per intero. I reperti in pietra sono quasi tutti scarti di lavorazione e pezzi di selce e diaspro, con pochi oggetti finiti. Hanno però una caratteristica comune: sulla superficie portano i segni di forti sbalzi di temperatura. Anche questi reperti, come le ceramiche, sono compatibili con la datazione al Neolitico.

Sono state trovate anche ossa di animali, studiate da Chiara A. Corbino dell’Università degli studi della Basilicata. Le specie domestiche sono le più numerose: soprattutto buoi, poi maiali e pecore, con pochi frammenti di equini e canidi. Molti bovini erano morti giovani. Gli animali selvatici, cioè cervo, capriolo e volpe, sono invece pochi. Le prossime indagini dovranno chiarire se questi resti siano legati ai riti o alla vita di tutti i giorni.

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L’ascia di eclogite dalle Alpi

Il ritrovamento più importante è una piccola ascia di «pietra verde», trovata intatta, levigata, lucidata e affilata. Pasquino Pallecchi ha individuato il materiale con analisi al microscopio ottico ed elettronico a scansione nel laboratorio di diagnostica della Soprintendenza di Firenze: si tratta di eclogite. Questa pietra viene quasi certamente dalle Alpi occidentali, dove si estraeva sia in montagna sia dai depositi dei fiumi e dei ghiacciai.

Secondo Stefano Giuntoli, l’eclogite e la giadeite erano le pietre più usate per questo tipo di asce, che nel Neolitico si sono diffuse in tutta Europa per quasi tre millenni. Alcune servivano come attrezzi, altre no. L’ascia di Sorano non ha segni d’uso e il filo della lama è ancora perfetto: per questo gli archeologi pensano che avesse soprattutto un valore simbolico. A renderla ancora più importante sono il materiale raro, il lungo viaggio che ha fatto per arrivare fin qui e il fatto che in Toscana asce di questo tipo siano state trovate pochissime volte.

Un oggetto legato al culto delle acque

Nelle comunità neolitiche queste asce erano segni di prestigio sociale, politico e religioso di chi le possedeva, e la loro pietra era legata al mondo soprannaturale. Spesso sono state trovate nelle tombe di uomini di alto rango oppure sepolte nei luoghi di culto. Venivano deposte soprattutto nei posti considerati di confine tra mondi diversi, molti dei quali legati all’acqua: sorgenti, cascate, paludi. Per questo, secondo gli archeologi, averne trovata una proprio nel punto in cui sgorga una sorgente termale ha un significato preciso.

La Soprintendenza: «Un sito unico»

Le ricerche vanno avanti in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. «Il sito si va via via caratterizzando per la sua unicità e rilevanza – spiega il funzionario Jacopo Francesco Tulipano –. Il lavoro degli archeologi si è dimostrato fondamentale nella tutela dei resti rinvenuti. Il prosieguo del lavoro permetterà di raccogliere nuovi dati e, una volta terminate le azioni di scavo, di progettare la valorizzazione dell’area, all’interno di un percorso finalizzato alla ricerca, alla tutela e alla restituzione alla comunità di una testimonianza eccezionale che ci si augura possa essere studiata ed esplorata anche nei prossimi anni».

Del rilievo in 3D e della fotogrammetria del sito si occupano Tommaso Mori, curatore del Museo di antropologia ed etnologia del Sistema museale di ateneo dell’Università degli studi di Firenze, e Davide Denci. Nelle prossime campagne di scavo e con lo studio dei reperti, gli archeologi contano di chiarire i dubbi che restano su un sito che, finora, non ha confronti.