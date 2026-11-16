MASSA MARITTIMA. Il Comune ha siglato un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil della provincia di Grosseto per la contrattazione sociale territoriale. Prende così avvio un percorso di confronto e collaborazione tra amministrazione comunale e sigle sindacali, sulle politiche economiche e sociali del territorio per promuovere coesione, equità e attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

L’accordo, relativo al triennio 2026-2028, nasce dalla volontà condivisa di rendere il dialogo sociale un elemento stabile e qualificante dell’attività amministrativa, favorendo la partecipazione preventiva alle scelte che incidono sulla vita dei cittadini e dei lavoratori.

Cosa riguarda il protocollo d’intesa

Il protocollo individua alcuni ambiti prioritari di confronto: la programmazione economico-finanziaria, le politiche fiscali e tariffarie, i servizi sociosanitari, il welfare locale e l’inclusione, le politiche abitative e il contrasto all’emergenza abitativa, gli appalti, le concessioni e le politiche del lavoro.

Tra gli impegni previsti figurano un incontro preliminare sul Documento Unico di Programmazione (Dup), il confronto preventivo sul bilancio di previsione e la possibilità di organizzare ulteriori momenti di approfondimento su richiesta delle parti.

«Da qui alla fine dell’anno – dichiara la sindaca Irene Marconi – si svolgeranno tutte le operazioni propedeutiche alla redazione del bilancio di previsione. Il bilancio è accompagnato da una serie di relazioni che trovano una sintesi nel Dup, il Documento Unico di Programmazione, che definisce le linee di indirizzo nei diversi ambiti dell’attività amministrativa. Le organizzazioni sindacali ci hanno chiesto un incontro preliminare al DUP, con particolare riferimento ai temi dello sviluppo economico e alle questioni sociali. Siamo favorevoli al dialogo e riteniamo importante che le scelte dell’amministrazione possano essere accompagnate da un confronto costruttivo con le rappresentanze del mondo del lavoro. Il protocollo va proprio in questa direzione: creare occasioni strutturate di ascolto e partecipazione, con l’obiettivo di costruire politiche sempre più rispondenti ai bisogni della comunità».

Alla firma, oltre ai rappresentanti delle tre sigle sindacali e alla sindaca Irene Marconi, era presente anche l’assessora Grazia Gucci che ha le deleghe al personale e alle politiche sociali.