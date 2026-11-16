FOLLONICA – Dopo l’omicidio di Chiara Poggi, al centro del primo appuntamento del podcast su RdF e su YouTube, «La giustizia spiegata a mia nonna» torna con un nuovo capitolo dedicato alla strage di Erba. La rubrica di Radio Diffusione Follonica vede l’avvocato Mimmo Fiorani raccontare insieme al giornalista Michele Nannini i più famosi casi di cronaca, in modo accessibile a tutti, attraverso il racconto delle indagini e dei processi.

Il caso: la sera dell’11 dicembre 2006

L’appuntamento ricostruisce quanto accadde a Erba, in provincia di Como, la sera dell’11 dicembre 2006. Furono trovati uccisi a colpi di coltello e di spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, di due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il fatto è passato alla cronaca come la strage di Erba (QUI puoi ascoltare il podcast).

Per quel delitto sono stati condannati all’ergastolo, in primo e secondo grado, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione il 3 maggio 2011.

La formula: solo atti, nessun commento

La rubrica nasce dall’idea di Fiorani, avvocato di Follonica, di spiegare in modo semplice i grandi casi giudiziari italiani. Il progetto è partito con alcuni incontri in libreria ed è stato poi riproposto per la richiesta del pubblico. Quello di Olindo e Rosa era tra i casi indicati come possibili argomenti futuri già nell’articolo dedicato al primo appuntamento.

Gli autori ci tengono a chiarire il taglio del programma. «Nella rubrica non ci sono opinioni, né commenti da trasmissione televisiva, e meno che mai interventi di esperti – precisano – ma solo l’andamento delle indagini, dei processi e il contenuto delle sentenze». Le puntate, inoltre, vengono riprese in video durante la registrazione.

La serie è una produzione di Radio Diffusione Follonica. Il primo appuntamento, sull’omicidio di Chiara Poggi, è disponibile online e si può rivedere dall’articolo pubblicato da Il Giunco.

RIVEDI IL PRIMO APPUNTAMENTO: L’OMICIDIO CHIARA POGGI