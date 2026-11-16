GROSSETO. Oggi per Confcommercio è la “Giornata delle chiavi”, la mobilitazione nazionale promossa per accendere i riflettori sul valore del commercio di vicinato e contrastare il fenomeno della desertificazione dei negozi.

In questa giornata simbolica, Confcommercio Grosseto invia una lettera aperta a tutti i 28 sindaci della provincia per chiamare a raccolta le amministrazioni locali attorno a un progetto tanto ambizioso quanto urgente: “Riapriamo insieme le porte al commercio”.

Questo che segue è il testo integrale della lettera sottoscritta da Gabriella Orlando (direttore Confcommercio Grosseto) e Giulio Gennari (Presidente Confcommercio Grosseto) e diretta agli amministratori.

La lettera di Confcommercio ai sindaci

Gentile Sindaca, gentile Sindaco,

le serrande abbassate sono ormai un’immagine familiare nelle nostre città e nei nostri borghi. Ed ogni negozio che chiude non è soltanto un’attività economica in meno: è un pezzo di comunità che si spegne, una via che diventa più buia, un quartiere che perde un punto di riferimento. È una questione che riguarda tutti, ed è per questo che oggi, nella “Giornata delle chiavi” promossa da Confcommercio in tutta Italia, Le scriviamo. Per coinvolgerLa in un progetto ambizioso, per quanto necessario e non più procrastinabile: RIAPRIAMO INSIEME LE PORTE DEL COMMERCIO.

L’odierna “Giornata delle chiavi” ha proprio questo significato. Crediamo che saracinesche e porte si possano riaprire e che Lei, insieme a noi, possa essere protagonista di questa sfida.

Sappiamo bene che la crisi del commercio di vicinato non nasce nei nostri Comuni. È un fenomeno nazionale, anzi europeo, che ha cause economiche, sociali e demografiche. Tuttavia non vogliamo rassegnarci a uno scenario senza soluzioni, convinti che con l’impegno di ciascuno i destini dei nostri territori possono conoscere nuovi orizzonti.

In questo contesto il Suo ruolo è determinante. Ogni Sindaco, infatti, ha in mano strumenti capaci di fare la differenza sul proprio territorio e il più incisivo è certamente la programmazione urbanistica. Crediamo sia inutile discutere di altri palliativi. Contributi spot e occasionali eventi di richiamo fanno bene, ma da soli non cambiano i destini di una città o di un borgo, veri e propri ecosistemi urbani che vivono di interazioni 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Servono, dunque, soluzioni strutturali: un cambio di impostazione, di paradigma, un pensiero amministrativo lungimirante che guardi alla città di oggi e a quella che lasceremo a chi verrà dopo di noi.

Le nostre città e i nostri borghi sono nati come luoghi vivi. Per generazioni, nel giro di pochi passi, si trovava tutto ciò che serviva per vivere: la chiesa, l’ambulatorio del medico, l’ufficio postale, la banca, la farmacia, il bar, il panificio e quei negozi di vicinato che rendevano ogni quartiere una piccola comunità. È questo che vogliamo ritrovare. Dove le vetrine restano accese ci sono luce, persone, relazioni, sicurezza. Dove si spengono, i quartieri rischiano di diventare dormitori dove la percezione di sicurezza crolla irrimediabilmente.

Il percorso da seguire per noi ha un nome preciso: rigenerazione urbana. Significa fare scelte che spettano al Comune e che possono durare nel tempo, ma certo richiedono una precisa convinzione culturale:

riconoscere negli strumenti urbanistici le aree a vocazione commerciale e di servizio da tutelare e quelle da rivitalizzare, con una vera mappa della prossimità ;

negli strumenti urbanistici le da tutelare e quelle da rivitalizzare, con una vera ; dare regole chiare sulle destinazioni d’uso dei piani terra , perché le vie non perdano la continuità delle loro vetrine;

, perché le vie non perdano la continuità delle loro vetrine; favorire il riuso dei fondi sfitti , anche temporaneo, coinvolgendo i proprietari e accompagnando chi vuole aprire una nuova attività;

, anche temporaneo, coinvolgendo i proprietari e accompagnando chi vuole aprire una nuova attività; curare lo spazio pubblico e l’ accessibilità , perché una strada bella e facile da raggiungere è una strada in cui si torna;

e l’ , perché una strada bella e facile da raggiungere è una strada in cui si torna; inserire queste scelte nella programmazione ordinaria dell’ente, a partire dal Documento Unico di Programmazione, perché non restino buone intenzioni.

Non Le chiediamo di farlo da sola/o. Le proponiamo di farlo insieme a noi e ai sindaci di tutt’Italia. Proprio perché le difficoltà del commercio nei centri storici attraversano la spina dorsale del Paese, la “Giornata delle chiavi” è una iniziativa nazionale che oggi la Confcommercio propone in ogni realtà territoriale mettendo a disposizione la conoscenza del tessuto delle imprese, i dati e le competenze del Progetto Cities, che da anni studia la desertificazione commerciale e le esperienze di rigenerazione che in Italia e in Europa hanno funzionato.

Per questo, nei prossimi giorni, La ricontatteremo per scrivere insieme a Lei un protocollo d’intesa, declinazione locale del protocollo nazionale ANCI–Confcommercio, che impegni anche la Sua amministrazione e la nostra Associazione in questa direzione, con obiettivi, tempi e responsabilità condivise.

Riaprire le porte del commercio significa riaprire le porte delle nostre città e dei nostri borghi alle persone. Siamo convinti che sia una sfida che possiamo vincere, ma solo se la affrontiamo insieme.