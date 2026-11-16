GROSSETO. Rafforzare le relazioni internazionali della città, promuovere il dialogo tra istituzioni e costruire nuove opportunità di collaborazione nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca.

Sono questi gli obiettivi della missione istituzionale a Varsavia guidata dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti nell’ambito delle attività dell’ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale, che ha portato alla sottoscrizione di tre lettere di intenti con altrettante realtà polacche: la Nicolaus Copernicus superior school, la Copernicus-Galileo foundation for Polish-Italian cooperation e la Korczak university – Academy of applied sciences.

Nel corso della permanenza a Varsavia, Turbanti ha incontrato importanti rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e culturale polacco.

Alla Korczak university ha avuto modo di incontrarsi con la vice rettrice Joanna Lizut, alla Copernicus-Galileo foundation con la presidente del consiglio di amministrazione Monika Makarewicz.

Con la visita alla Nicolaus Copernicus superior school si è confrontato con la direttrice Gertruda Uścińska, il cancelliere Wojciech Kondrat, il direttore del rettorato Adam Kraina, il preside Fabrizio Giulimondi, il vice preside del Collegio di Scienze giuridiche con sede a Lublino, Paweł Lewandowski e l’onorevole Przemysław Czarnek.

Successivamente Turbanti è andato in visita all’Ambasciata d’Italia a Varsavia, dove ha incontrato l’ambasciatore Luca Franchetti Pardo e il direttore dell’Ice Roberto Cafiero.

Grosseto – Varsavia: le intese tra Maremma e Polonia e i giovani al centro

Le tre intese sottoscritte rappresentano un primo passo verso la costruzione di un percorso di cooperazione tra Grosseto e la Polonia, con particolare attenzione agli ambiti culturale, educativo e scientifico. La volontà condivisa è quella di creare occasioni di incontro e scambio tra le rispettive comunità, valorizzando le esperienze e le identità dei territori coinvolti ed è già al vaglio delle istituzioni lo scambio tra ricercatori.

«Le relazioni internazionali rappresentano un’opportunità importante per una città come Grosseto, che può valorizzare le proprie peculiarità e costruire nuove occasioni di crescita anche attraverso il confronto con realtà di altri Paesi – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Aprirsi alla collaborazione internazionale significa investire nella conoscenza, nella formazione e nelle possibilità offerte alle nuove generazioni. È un lavoro che richiede continuità e concretezza, affinché i rapporti istituzionali possano tradursi in opportunità reali per il territorio».

«Le tre lettere di intenti – afferma il presidente del consiglio comunale – costituiscono una base di lavoro sulla quale costruire collaborazioni concrete. L’attività dell’ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale punta proprio a questo: non limitarsi a stabilire contatti, ma individuare interlocutori affidabili e ambiti di interesse comune dai quali possano nascere progetti. In questo caso, abbiamo trovato disponibilità e interesse a lavorare insieme soprattutto sul versante degli scambi tra studenti, della ricerca e della valorizzazione culturale. Adesso sarà importante trasformare queste intese in occasioni di incontro e crescita per la nostra comunità».

Al centro del progetto ci sono soprattutto i giovani, ai quali l’Amministrazione intende offrire nuove opportunità di formazione, mobilità e confronto internazionale. Tra gli ambiti individuati figurano gli scambi culturali tra studenti e docenti, l’organizzazione di seminari, conferenze e iniziative condivise, la valorizzazione dei patrimoni storici e culturali e lo sviluppo di percorsi di ricerca, anche attraverso possibili collaborazioni nell’ambito dei dottorati.

Un ruolo importante sarà affidato anche ai gemellaggi culturali, concepiti come strumenti per avvicinare le comunità, favorire la conoscenza reciproca e costruire relazioni durature tra istituzioni scolasticiche, università e realtà culturali.

«La missione si inserisce nel più ampio lavoro portato avanti dall’ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale – conclude l’Amministrazione in una nota – impegnato nello sviluppo di rapporti con istituzioni e organizzazioni straniere e nella ricerca di occasioni di collaborazione che possano tradursi in progetti e opportunità per il territorio».