MANCIANO. Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un mobile portabicchieri all’interno di un locale di Manciano.

Secondo le prime informazioni, stamattina la giovane sarebbe rimasta schiacciata tra il mobile e la pavimentazione, riportando traumi la cui entità non è stata al momento precisata.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso Pegaso 2.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, la 26enne è stata presa in carico dall’equipaggio dell’elisoccorso e trasferita in elicottero all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti e le cure necessarie.