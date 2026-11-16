ORBETELLO. Una vera tragedia improvvisa colpisce la sanità maremmana. La dottoressa Veronica De Crescenzo, 48enne, è morta nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre, a causa di un malore sopraggiunto proprio mentre era al lavoro.

Date le condizioni critiche era stata trasferita all’ospedale di Grosseto, dove purtroppo non è stato possibile salvarla.

La dottoressa De Crescenzo, medico specialista in Medicina interna, era in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, dove svolgeva anche funzioni di primario.