GROSSETO – Ogni anno, alla fine del mese di gennaio, siamo tutti chiamati a riflettere su una delle pagine più buie e dolorose della storia del Novecento: la deportazione nei campi di concentramento e di sterminio di ebrei, prigionieri politici, prigionieri di guerra, internati militari, omosessuali, diversamente abili, Sinti e Rom, portata avanti dai nazisti e dai fascisti durante la Seconda guerra mondiale.

L’impegno dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec) in tal senso si estende nel corso di tutto l’anno attraverso iniziative specifiche e occasioni di riflessione rivolte alla cittadinanza, ma soprattutto attraverso progetti didattici rivolti alle scuole del territorio con percorsi di conoscenza e approfondimento delle vicende legate alla deportazione dal territorio provinciale nel 1943-1944.

Dopo gli ottimi risultati dell’anno scorso, l’Isgrec ripropone il progetto didattico “Dall’Italia ad Auschwitz: Roccatederighi campo di internamento per ebrei”, in collaborazione con Provincia di Grosseto, Comune di Roccastrada, Anpi Roccastrada e Uscita di sicurezza. Il progetto è rivolto alle classi V delle Scuole superiori di secondo grado del territorio provinciale grossetano e prevede 3 step, ma le classi partecipanti possono aderire anche a solo una o due delle attività proposte.

Una prima fase prevede la formazione degli studenti con 3 incontri online: il 2 dicembre (ore 10) con il Prof. Simone Duranti (Università della Tuscia) su “La politica razzista del fascismo italiano”; il 9 dicembre (ore 10) con la Prof.ssa Valeria Galimi (Università di Firenze) su “Il sistema dell’internamento fascista: l’Italia e il caso della Toscana”; il 16 dicembre (ore 10) con la Prof.ssa Elena Vellati (Isgrec) su “Il campo di internamento di Roccatederighi fra storia e memoria”.

Il secondo step prevede visite guidate al seminario di Roccatederighi, campo di internamento per ebrei dal novembre 1943 al giugno 1944 (partenza con bus gratuito da Grosseto ore 8.30, ritorno a Grosseto entro le ore 12.30 in date da calendarizzare tra l’11 e il 15 gennaio 2027).

Infine, è previsto un incontro finale il 21 gennaio (ore 9-12, Sala Eden) con una lectio dello storico Francesco Filippi e la restituzione dell’esperienza degli studenti che hanno partecipato al progetto.

Info e prenotazioni: [email protected]