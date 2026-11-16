GROSSETO – Un confronto preventivo ogni anno, prima di definire le tariffe e prima di decidere come spendere le risorse. È la proposta di Confesercenti Grosseto per l’imposta di soggiorno nei principali comuni turistici della provincia, mentre a livello nazionale il gettito si avvia a toccare nel 2026 il record di 1,308 miliardi di euro, contro 1,135 miliardi del 2025.

Il gettito record e la proposta di Assohotel

L’imposta è ormai una risorsa rilevante per i territori turistici, ma secondo Assohotel Confesercenti nazionale ha bisogno di regole più eque, maggiore trasparenza e un rapporto più stretto tra amministrazioni locali e imprese. A richiamare l’attenzione sul tema, a livello locale, è Confesercenti Grosseto, dopo la presentazione dell’analisi dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di Jfc.

Lo studio, spiega l’associazione, mette in evidenza alcune distorsioni: a parità di categoria alberghiera, l’incidenza dell’imposta sul costo del pernottamento può essere fino a 3,5 volte maggiore sulle camere più economiche rispetto a quelle con tariffe più alte. Per questo Assohotel propone di superare progressivamente il criterio legato solo alla classificazione della struttura, valutando un’imposta proporzionale al prezzo effettivamente pagato, con un tetto massimo.

«Non siamo contrari all’imposta»

«È una riflessione che riguarda direttamente anche la Maremma – afferma Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto –. Non siamo contrari all’imposta di soggiorno. Se correttamente utilizzata può rappresentare uno strumento importante per aumentare la competitività delle destinazioni. Il punto è capire come viene determinata, con quali obiettivi viene applicata e soprattutto come vengono utilizzate le risorse raccolte».

Il tema, ricorda Confesercenti, è tornato con forza anche nell’ultima edizione del sondaggio Maremma & Turismo 2026, concentrato sui comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello. Le valutazioni sull’impiego degli introiti sono risultate molto diverse nei tre territori, ma hanno confermato quanto il tema sia sentito dalle imprese e quanto serva rafforzare il confronto con le amministrazioni.

La concertazione con le categorie

«Il dato che dobbiamo cogliere – prosegue Biondi – non deve diventare motivo di contrapposizione tra associazioni e Comuni. Al contrario, deve portarci a costruire un metodo migliore. Quando si decide di introdurre, aumentare o modificare l’applicazione dell’imposta di soggiorno, la concertazione con le categorie economiche dovrebbe rappresentare un passaggio naturale. Non perché le associazioni debbano sostituirsi alle amministrazioni nelle decisioni, ma perché sono le imprese a conoscere quotidianamente il mercato, le esigenze dei visitatori e le criticità delle destinazioni».

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Trasparenza sulla destinazione del gettito

Per Confesercenti occorre rafforzare anche a livello locale la trasparenza sull’uso delle risorse. «Chi opera nel turismo deve poter sapere preventivamente, e poter discutere, quanto viene raccolto e quali interventi vengono finanziati – sottolinea Biondi –. Sarebbe utile accompagnare ogni anno il bilancio dell’imposta di soggiorno con un conto previsionale e successivamente una rendicontazione semplice e leggibile: entrate complessive, principali capitoli di spesa, progetti finanziati e risultati attesi».

Trasparenza e concertazione, aggiunge il direttore, non sono un limite all’autonomia dei Comuni, ma possono rendere le scelte più comprensibili e più condivise.

Cosa finanziare

La proposta è arrivare a un confronto preventivo annuale, prima della definizione delle tariffe e della programmazione dell’utilizzo delle risorse. Sul tavolo dovrebbero esserci in primo luogo gli interventi capaci di migliorare direttamente la qualità della destinazione: promozione e incoming, destagionalizzazione, mobilità e collegamenti, manutenzione e decoro delle località turistiche, servizi digitali e di informazione al visitatore, eventi, infrastrutture e costruzione di un’offerta territoriale integrata.

«L’aumento del gettito nazionale è vero anche nel locale – conclude Biondi – e dimostra che l’imposta sta assumendo un peso sempre maggiore nei bilanci dei territori turistici. Proprio per questo deve crescere parallelamente anche il livello di responsabilità nel suo utilizzo. Più l’imposta pesa, più occorrono equità nel prelievo, trasparenza nella spesa e concertazione sulle scelte. L’obiettivo deve essere uno solo: fare in modo che quanto pagato dal turista ritorni concretamente al turismo, migliorando servizi, accoglienza e competitività delle nostre destinazioni».