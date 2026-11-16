GROSSETO – Un viaggio nella Londra degli anni Cinquanta e Sessanta, tra jazz, moda, scooter Vespa e Lambretta, libri, cinema e musica. È quello che propone la nuova puntata de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco, che questa volta ospita David Bardelli, titolare di Rudeness, un negozio che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle sottoculture inglesi.

Con Bardelli prende il via un viaggio alla scoperta delle sottoculture britanniche, attraverso una serie di appuntamenti che nei prossimi mesi racconteranno la storia, la musica, lo stile e i protagonisti di movimenti giovanili che hanno lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea.

Dalla Londra del jazz alla nascita dei Mods

Il racconto parte da un libro, “Absolute Beginners” di Colin MacInnes, pubblicato nel 1959 e ambientato nella Londra della fine degli anni Cinquanta. Un romanzo che, secondo Bardelli, rappresenta una delle testimonianze più importanti della nascita della cultura modernista.

«I Mods erano ragazzi che alla fine degli anni Cinquanta si ritrovavano nei club jazz di Soho e Notting Hill ad ascoltare il nuovo jazz, quello che rompeva con la tradizione e guardava al futuro», racconta Bardelli.

Proprio dal termine modernist, legato agli appassionati di modern jazz, deriva il nome Mods. Un movimento nato spontaneamente, nel quale i giovani costruivano una propria identità attraverso la musica, l’abbigliamento e i luoghi di ritrovo.

Una cultura giovanile che avrebbe influenzato profondamente la moda e la musica britannica, diventando uno dei simboli della Londra degli anni Sessanta.

Dal cinema di Antonioni a Quadrophenia

Il viaggio prosegue attraverso il cinema. Bardelli richiama il legame tra il romanzo di MacInnes e “Blow-Up” di Michelangelo Antonioni, film del 1966 che racconta la Londra della Swinging London attraverso gli occhi di un fotografo.

Ma il film simbolo della cultura Mods resta “Quadrophenia”, uscito nel 1979 e ispirato all’omonimo album degli Who del 1973.

Al centro della storia c’è Jimmy, un giovane Mod che vive nella Gran Bretagna degli anni Sessanta. Un racconto di musica, identità, ribellione e appartenenza che ha contribuito a far conoscere questa sottocultura anche alle generazioni successive.

Mods e Rockers, due mondi contrapposti

Uno degli aspetti più interessanti dell’intervista riguarda la rivalità tra Mods e Rockers, due movimenti giovanili che rappresentavano stili di vita profondamente diversi.

I Mods amavano gli abiti eleganti, la musica soul e jazz e gli scooter italiani, soprattutto Vespa e Lambretta. I Rockers guardavano invece alla cultura americana, al rock and roll, alle motociclette, ai jeans e alle giacche di pelle.

«I Mods all’apparenza sembravano appartenere alle classi più alte, invece era proprio il contrario», spiega Bardelli. «Erano ragazzi della working class inglese che andavano al lavoro e spendevano i loro soldi in vestiti e dischi».

Una distinzione importante, perché dietro l’eleganza dei Mods non c’era necessariamente il benessere economico, ma la volontà di costruire una propria identità attraverso lo stile.

Gli scontri di Brighton e la fine di un’epoca

La rivalità tra i due movimenti sfociò anche in episodi di violenza, come i celebri scontri di Brighton durante le festività del 1964.

Secondo Bardelli, quegli avvenimenti segnarono un passaggio decisivo nella storia del movimento.

«I primi Mods non vedevano di buon occhio gli scontri a Brighton, perché poi i giornali parlavano soltanto di questo e sempre meno di quella che era veramente la sottocultura Mod».

Una riflessione che apre anche al rapporto tra movimenti giovanili e mezzi di comunicazione, capaci di trasformare fenomeni culturali complessi in semplici contrapposizioni.

Questa è soltanto la prima tappa del viaggio con David Bardelli. Nelle prossime settimane Il tempo di un caffè tornerà a parlare con lui dei Mods e delle altre sottoculture inglesi, per scoprire come musica, moda e ribellione abbiano contribuito a cambiare intere generazioni.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio.

In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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