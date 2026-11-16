GROSSETO – Ciascuno possiede una forma onomastica della propria identità. Per l’intero arco di vita conviviamo non solo con noi stessi, ma anche con il nostro nome e cognome.

Elementare, osserveranno i lettori, ma non sempre esiste un buon rapporto con queste individualità, per cui qualche volta insorgono insoddisfazioni sino al punto di cambiare certi incomodi cognomi.

Il Codice Civile, del resto, stabilisce che «ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito».

Nel nome, continua il Codice, si comprendono prenome e cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche, se non nei casi e forme indicati dalle leggi vigenti.

Non vogliamo annoiare con l’indicazione di regi decreti, articoli e leggi, una delle quali, da qualche anno, prevede tramite apposita procedura l’aggiunta del cognome stesso della madre.

Ciò che ci stuzzica è la smania di rivedere, correggere o addirittura cancellare completamente il cognome natale.

Perché mai cambiare cognome? Se lo chiederà chi, non affetto da fastidi di tal genere, vive tranquillo e si presenta senza timore di ingenerare risate od ilarità!

Eh sì, perché per chi «Piacere, Piscione…» oppure «Molto lieto, Finocchio…», la presentazione diviene momento di imbarazzo e il desiderio di un più diffuso Rossi, Verdi o Bianchi sarebbe preferito al loro più… originale cognome.

A scuriosare negli stessi elenchi telefonici nazionali, c’è da divertirsi. Esiste un signor Culetto a Trieste, un Cretini a Torino, un Puzzone a Lecce, un Pisciavino a Bari.

Più eclatante quel Mastronzo, trasformato di recente in Mastranzo, cognome appartenente ad un ex assessore democristiano campano.

Non si pensi che i cognomi in odore di fastidio siano pochi, perché anche sfogliando un vecchio elenco telefonico della nostra città, potremo trovare combinazioni che, unite insieme, si trasformano in vere e proprie battute.

Qualche esempio? Iniziamo con Ottone e Lucido, così come Moschini affiancato a Mosconi oppure Baffetti e Baffoni.

Immaginiamoci poi se tra un lui ed una lei avvenisse matrimonio e i due si chiamassero Acquarelli lo sposo e Antichi la sposa, oppure Naso e Aquilino.

Sembrerebbe di udire le loro pubbliche presentazioni: «Le presento la Sig.ra Acquarelli Antichi…» oppure «Questa è la Sig.ra Naso Aquilino».

Inopportune combinazioni a cui si aggiungono quelle di La Monica e Del Prete, così come Debolini e Forti oppure (tutta inox) Spadoni e Coltelli, per non dire di Galeotti in Malandrini o Sig.ra Calci nei Corbelli.

Le particolarità spaziano del resto in tutti i campi: dalla frutta e verdura, con i coniugi Piselli e Verdi ed anche Radicchi e Zucchini, ad altre accoppiate come quella di Inganni (lei) e D’Amore (lui) oppure, data la stagione invernale, un provvidenziale Serra La Porta.

Come non segnalare una Sig.ra Grasso in Secchi o Mazzetti Di Giacinto od anche Ulivi Secchi!?

Sempre da un elenco della Sip, si scoprono poi un Cencini e Pantaloni ed anche un Fucile e Del Soldato.

Non porteremo in ballo il rapporto tra la nostra identità ed i nostri cognomi e non faremo ricerche sui significati ad essi connessi.

Ciò che oggi vogliamo offrire è solo una spicciola riflessione. Del resto, sarebbe ingrato ed offensivo verso coloro che si sono trovati ad “indossare” cognomi né usuali, né vip, né elitari, ma scomodi ed in certi casi ridicoli ed umoristici.

A loro, vada dunque tutta la nostra solidarietà!