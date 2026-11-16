PORTO ERCOLE – Spettacolo e agonismo nonostante il maltempo all’ultima edizione di Corri nella Riserva. Sono stati 136 gli atleti a sfidare la pioggia nella pineta della Feniglia, dove si è disputata la ventiduesima edizione della classica gara competitiva di 10 chilometri organizzata dall’Atletica Costa d’Argento e valida come quart’ultima tappa del circuito Uisp Corri nella Maremma.

Nella gara maschile ha vinto il laziale Luca Pandolfi della Tirreno Atletica Civitavecchia in 32:56 davanti a Filippo Bonucci dell’Atletica Costa d’Argento e a Tommaso Tanini della Sbr3. Commentando la propria prova, il vincitore Luca Pandolfi evidenzia la durezza del tracciato: “Il percorso era molto difficile con tanto fango, simile a una campestre. Devo dire però che il percorso rimane sempre molto bello in mezzo alla natura, molto tosto e allenante per questo periodo”.

Piazza d’onore per Filippo Bonucci, che esprime grande soddisfazione per il risultato casalingo: “Ho avuto un avversario molto forte – ha detto – però sono molto soddisfatto. È sempre uno spettacolo correre qui nella riserva, e poi per me è anche un valore importante perché ci vengo sempre ad allenare”. Anche Tommaso Tanini, terzo assoluto, può esultare: “È stata una gara molto difficile, l’avevo fatta anche lo scorso anno ma non era così fangosa. Quale sport mi piace di più? Sicuramente il ciclismo”. Un successo di prestigio che riporta Pandolfi sul gradino più alto del podio, dopo la Scarpinata dei 4 Forti di Porto Ercole del 2024.

Tra le donne ha trionfato Katarzyna Anna Stankiewicz del Team Marathon Bike davanti a Giuditta Bottacci del Quarto Stormo e a Elisa Napolitano dell’Atletica Costa d’Argento. “È stata una gara difficile – spiega – a un certo punto ha iniziato a piovere e l’acqua mi entrava negli occhi e non ci vedevo più. Ma era troppo importante fare bene nella gara di casa”. La vittoria conferma il suo ritorno ai vertici dopo Aurelia Antica e la consacra regina incontrastata della Feniglia con sei successi totali.