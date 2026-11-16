SCANSANO. Manca poco all’inizio della stagione del Teatro comunale Castagnoli. Venerdì 27 novembre, infatti, il cartellone proposto dall’Amministrazione comunale e realizzato da Palcoscenico Produzioni debutterà con il primo spettacolo, che vedrà protagonista Elda Alvigini.

«Con questa stagione teatrale – spiega l’assessora Irene Terzaroli – vogliamo proporre uno spettacolo al mese, da novembre a maggio, con nomi di rilevanza nazionale e qualche “perla” locale. Sarà una stagione allegra e brillante, che non mancherà, allo stesso tempo, di contenuti. Una programmazione messa in campo e che sarà portata avanti anche grazie al prezioso supporto di Claudio Iannuzzi, che gestisce i servizi teatrali».

Stagione teatrale: al Castagnoli di Scansano grandi artisti del panorama nazionale e locale

Si avvicenderanno sul palco del teatro comunale artisti come Flavio Oreglio, noto per le sue apparizioni a Zelig e i personaggi presentati nel programma, Sergio Sgrilli, artista della provincia di Grosseto, Paolo Sassanelli e Marco Bocci, oltre alla già citata Elda Alvigini, apprezzatissima dal pubblico per il ruolo di Stefania nella fiction “I Cesaroni”, insieme a Claudio Amendola e Max Tortora.

«La stagione teatrale – aggiunge la sindaca Maria Bice Ginesi – trova spazio in un teatro restituito alla comunità dopo anni di chiusura e completamente rinnovato, grazie agli investimenti che abbiamo potuto realizzare, anche dal punto di vista tecnico».

Il debutto è dunque fissato per venerdì 27 novembre alle 21 con lo spettacolo “Saturno dietro – Già Inutilmentesfiga” di e con Elda Alvigini. Una produzione di Teatro Le Maschere che affronta con ironia il tema delle piccole e grandi avversità che ognuno incontra nella propria vita quotidiana e che Alvigini interpreta in modo brillante e coinvolgente.

Dopo il debutto del 27 novembre, si torna a teatro il 17 gennaio

La stagione proseguirà poi con “Ridendo & Sferzando”, con Flavio Oreglio, domenica 17 gennaio alle 17. Il comico, diventato celebre grazie alle sue interpretazioni nel programma televisivo Zelig, propone un recital che, attraverso un intreccio di chiacchiere alternate alle storiche “poesie catartiche”, propone monologhi, canzoni e letture in perfetto stile “musicomedians”, ispirato alla storica scuola del cabaret milanese.

Nel mese di febbraio arriveranno al Teatro Castagnoli Marco Bocci e Pia Lanciotti con “Io, Charles. Omaggio a Bukowski”. L’appuntamento è per sabato 13 febbraio alle 21, con un affondo teatrale nel magma incandescente di “Donne”, romanzo fiume di Charles Bukowski, senza una trama, ma guidato dalla forza primordiale dell’ossessione erotica, del delirio alcolico e della necessità vitale di naufragare.

L’artista follonichese Sergio Sgrilli andrà in scena domenica 21 marzo alle 17 con “Vieni che te le suono”, uno spettacolo che unisce comicità e musica in modo coinvolgente, grazie al ritmo, alla presenza scenica e a una formula capace di trascinare il pubblico per tutta la durata della rappresentazione.

Alessandra Ore, artista originaria di Scansano e molto legata al territorio, presenterà “From Love to Love”, un concerto con la sua formazione in trio, domenica 18 aprile alle 21. Uno spettacolo che saprà coinvolgere la comunità.

A chiudere la stagione teatrale, domenica 16 maggio alle 21, sarà Paolo Sassanelli con “Son nato con la bocca aperta”. Un viaggio sensoriale nella Puglia dei ricordi, dei sapori antichi, delle leggende popolari e della poesia. Lo spettacolo mescola racconto e musica per celebrare la cucina tradizionale pugliese come vero e proprio linguaggio culturale.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3347263852 o scrivere all’indirizzo [email protected].