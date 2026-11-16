PORTO SANTO STEFANO – Parte questa sera, lunedì 16 novembre, alle 21, alla Sala Madre Teresa (ex farmacia), in corso Umberto I, un nuovo corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Porto Santo Stefano. È un percorso di livello base, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo del soccorso sanitario e scoprire il valore del volontariato.

L’iniziativa punta a coinvolgere nuove persone, soprattutto giovani, ma anche chiunque voglia dedicare una parte del proprio tempo alla comunità. Possono partecipare chi ha compiuto 16 anni; per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori. Il corso, organizzato in conformità alla legge regionale 83 del 2019, ha il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Al termine è possibile accedere al successivo livello avanzato.

Cosa si impara nel corso di primo soccorso

Durante il percorso i partecipanti acquisiscono le competenze fondamentali per affrontare le emergenze sanitarie. Si parte dalle manovre di primo soccorso e dal Bls, la rianimazione cardiopolmonare, e si passa alle tecniche di disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini. Seguono le procedure per attivare il sistema di emergenza 112/118, l’approccio al paziente e l’immobilizzazione dei traumi. Il corso prevede anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (Dae). Alla fine viene rilasciato l’attestato ufficiale di soccorritore di livello base.

Più di una formazione: entrare a far parte di una squadra

Per la Misericordia diventare volontario significa molto più che imparare tecniche e procedure: vuol dire entrare in una squadra, condividere esperienze e costruire relazioni. «Fare volontariato significa scegliere di esserci – spiegano dalla Misericordia – mettere a disposizione un po’ del proprio tempo e delle proprie capacità per gli altri. È un impegno che richiede responsabilità e disponibilità, ma che restituisce anche tanto a chi lo vive».

La Confraternita ricorda di vivere grazie alle persone che, generazione dopo generazione, hanno scelto di mettersi al servizio della collettività, e di avere bisogno di nuove energie, di giovani e adulti pronti a raccoglierne il testimone. Per cominciare non serve esperienza. «Non occorrono competenze particolari – sottolineano dalla Misericordia – ma sensibilità, disponibilità e voglia di imparare; la formazione accompagnerà i partecipanti passo dopo passo».

L’invito è rivolto a tutti. «A volte basta una scelta per iniziare un percorso importante – aggiungono dalla Misericordia – . Dedicare un po’ di sé agli altri può fare la differenza nella vita di qualcuno e, allo stesso tempo, arricchire profondamente la propria».

Come iscriversi

È possibile iscriversi direttamente stasera, presentandosi al primo incontro. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa, in lungomare dei Navigatori 11/12, al numero 0564 810305, oppure scrivere a [email protected]. Altri contatti sono l’indirizzo [email protected] e il sito www.confraternita.org.

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