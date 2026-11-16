GROSSETO – Circa 200 tra docenti e personale Ata della Cittadella dello studente scrivono alla Provincia: chiedono di consentire ingresso e uscita dal varco di Grosseto Sud al personale con pass, per alleggerire via De’ Barberi; a oltre un mese dal cambio della viabilità interna, in vigore dal 15 settembre, segnalano ciclomotori veloci, transenne aggirate, code di circa 600 metri e controlli saltuari. Chiedono un incontro con i rappresentanti del personale, non soltanto con i dirigenti scolastici.

La lettera è firmata dal professor Giulio Leuci, docente di matematica e fisica del Polo liceale Pietro Aldi. «Vi scrivo nuovamente, questa volta a nome di circa 200 lavoratori della Cittadella dello studente di Grosseto – scrive – in quanto dal 15 settembre la Provincia ha rivoluzionato la viabilità interna alla Cittadella, peggiorando drasticamente una situazione già molto critica».

Il punto di partenza

Secondo la lettera, la nuova organizzazione ha creato molti disagi al personale e ha introdotto regole costantemente disattese, con un effetto diseducativo sui migliaia di adolescenti che assistono alle infrazioni. Il personale condivide però l’obiettivo della Provincia: garantire la sicurezza dei circa 5.000 studenti del campus. Lo scopo, precisano, non è alimentare contrapposizioni, ma contribuire con l’esperienza diretta a individuare soluzioni condivise.

Ciclomotori e barriere

Con meno auto in transito, spiegano gli autori, ampi tratti delle corsie interne sono lasciati ai ciclomotori, che circolano a velocità incompatibili con la presenza di tanti studenti, soprattutto all’uscita. Il 2 ottobre uno studente è caduto dal motorino, fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Le transenne mobili, segnalano, vengono spostate o aggirate, anche passando sui marciapiedi. Si parla anche dell’abbattimento del divisore delle corsie lungo via Bellucci. Tra le violazioni sono elencati transiti in senso contrario su via De’ Barberi, auto in sosta vietata sulla pista ciclabile e soste e fermate scorrette in via Lazzeri e nelle aree «Kiss & Drive».

Code e parcheggio di via Scopetani

Per il personale la nuova organizzazione concentra su via De’ Barberi gran parte dei flussi di ingresso e uscita, mentre a Grosseto Sud resta interessato sostanzialmente il solo Leopoldo II. La documentazione fotografica allegata mostra code di circa 600 metri.

Il parcheggio di via Scopetani, aggiunge Leuci, è di dimensioni ridotte, non appartiene a un istituto specifico ed è vicino alla fermata degli autobus: i molti studenti in attesa ostruiscono la visuale a chi esce. Per questo il rilievo fotografico della Provincia del 7 ottobre, alle 8.10, va letto nel contesto complessivo.

Controlli e confronto con la Provincia

Dopo i primi giorni, scrivono i lavoratori, non è stata osservata una presenza regolare di Polizia municipale e provinciale negli orari critici: i controlli sono durati circa una settimana. Il cartello di divieto installato dopo la riunione del 27 ottobre con i dirigenti scolastici è, a loro dire, costantemente disatteso.

Negli ultimi due mesi sono state inviate due petizioni e due email, sostenute da circa 200 lavoratori e corredate di fotografie, senza ottenere risposta. L’unica riunione finora tenuta, il 27 ottobre, ha coinvolto solo dirigenti scolastici e dirigenti di At, senza rappresentanti del personale. Il personale ringrazia per la riapertura completa del cancello di via Lavagnini, che ha evitato scontri frontali con chi transita contromano.

LE ALTRE NOTIZIE DI GROSSETO

L’episodio del 12 novembre

Alla lettera è allegata la segnalazione di due assistenti amministrative del Polo liceale Aldi, inviata a Leuci, promotore della raccolta firme. Il 12 novembre, giornata piovosa, una pattuglia di un corpo di polizia rimasta nel parcheggio dell’Aldi fino alle 13.17 si sarebbe poi inserita in coda. Avrebbe quindi superato le transenne e sarebbe uscita dal varco di Grosseto Sud, manovra non consentita, seguita da altre sette auto. Il traffico avrebbe iniziato a defluire solo alle 13.30.

Episodi simili, secondo il personale scolastico, si ripetano ogni giorno, specie con la pioggia, e che consentire l’uscita da quel varco alleggerirebbe la circolazione, anche all’esterno della Cittadella.

Le proposte del personale

La prima proposta è un accesso dal varco Rosmini per il personale autorizzato: ingresso e uscita da Grosseto Sud per chi è munito di pass, con raggiungimento del Leopoldo II per chi arriva da via De’ Barberi. L’obiettivo è ridurre il carico su via De’ Barberi e la pressione sul parcheggio del Leopoldo II, dove ci sono state tensioni verbali. Si suggerisce di partire con una sperimentazione in fasce orarie definite, da subito per chi entra dopo la prima ora, esce prima dell’ultima o rientra nel pomeriggio per le riunioni, quando non ci sono autobus né flussi di studenti.

Seguono la presenza regolare delle polizie locali all’ingresso e all’uscita degli istituti, con la valutazione di varchi elettronici e telecamere con lettura targhe nel rispetto della normativa, e barriere più robuste al posto delle transenne mobili, in particolare su marciapiedi e tratti della pista ciclabile interessati da soste irregolari, senza creare nuovi pericoli. Il personale propone infine un tavolo permanente tra Provincia, Comune, istituzioni scolastiche e rappresentanti del personale, per verificare gli effetti delle misure e introdurre correttivi.

Le richieste alla Provincia

I lavoratori chiedono un incontro con i rappresentanti del personale, non solo con i dirigenti scolastici; un programma dei controlli nelle fasce di ingresso e uscita; un calendario di verifica della sperimentazione; una risposta puntuale e circostanziata alle proposte e alle criticità già inviate, con interventi e tempi; regole applicate in modo uniforme e funzionali allo scopo, nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il valore educativo delle regole

Il personale sottolinea infine che la ripetuta inosservanza dei divieti ha anche un rilievo educativo: indebolisce la credibilità delle regole agli occhi degli studenti e la loro fiducia nelle istituzioni pubbliche. Per questo, concludono, servono segnaletica accompagnata da controlli regolari e misure concretamente efficaci.