FONTEBLANDA – Oltre 400 persone hanno partecipato alla giornata inaugurale del nuovo circolo di Fonteblanda. Lo rende noto il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti: «Grazie ai lavori di riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale, l’immobile è stato completamente rimesso a nuovo e restituito alla comunità».

Un immobile rimesso a nuovo

La struttura, di proprietà comunale, è stata oggetto «di un intervento di riqualificazione che l’ha rinnovata per intero. Ora torna a disposizione della frazione come nuovo punto di aggregazione e di ritrovo».

Uno spazio aperto a tutti

La gestione è stata concessa allo Sporting club Talamone Asd, ma il circolo resta uno spazio aperto a tutti. L’idea, spiega la nota, è favorire la socialità, le attività associative e la vita di comunità a Fonteblanda.

Chi c’era

Alla giornata inaugurale erano presenti la presidente dell’associazione, Francesca Rosati, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, l’assessora al turismo Maddalena Ottali e il delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi.

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