MAGLIANO IN TOSCANA. Creatività, arte e voglia di stare insieme hanno animato la Festa d’Autunno dell’Istituto Sant’Anna, trasformando la scuola in un vivace spazio di incontro e sperimentazione, dove bambini, insegnanti, famiglie e artisti sono stati protagonisti di una giornata ricca di esperienze.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare il legame tra scuola e famiglia e di offrire ai bambini occasioni nuove per esprimersi, scoprire e imparare attraverso il fare.

Un ruolo importante è stato affidato all’arte, grazie alla partecipazione di diversi artisti Giovanni Bifini, Fabrizio Lamioni e Rodolfo Tizzi dell’Associazione “Le Lase di Maremma”, guidata dalla presidente Doriana Melosini e da Luciano Luciani, divisi nella loro attività tra designer, artigiani e artisti.

Doriana Melosini, curatrice di mostre e ceramista, ha coordinato l’allestimento delle opere realizzate dagli artisti, creando un percorso espositivo che ha arricchito gli ambienti scolastici. Gli artisti hanno inoltre messo a disposizione la propria esperienza coinvolgendo gli alunni in laboratori creativi, durante i quali materiali anche di recupero si sono trasformati, grazie alla fantasia e alla manualità, in originali creazioni artistiche.

Un modo concreto per avvicinare i più piccoli all’arte e sensibilizzarli al valore del riuso. Contemporaneamente le insegnanti hanno organizzato numerose attività ludiche e laboratoriali: teatro, manipolazione, pittura, offrendo ai bambini la possibilità di sperimentare linguaggi espressivi diversi, mettendo in gioco fantasia, curiosità e capacità creative.

Un lavoro preparato con cura e passione dalle docenti, che hanno saputo rendere la giornata un’esperienza educativa coinvolgente e divertente.

Non solo arte ma anche giochi e gusto con la merenda d’autunno

C’è stato spazio anche per gli scacchi, presentati dall’associazione scacchistica A.S.D. La Regina della Maremma, che ha fatto conoscere ai bambini questo gioco affascinante, capace di stimolare attenzione, logica e concentrazione.

A completare la festa non poteva mancare una merenda dai sapori autunnali: i tradizionali “Brigidini” preparati da Athos e Cinzia Battaglini e il castagnaccio, la torta di zucca e la cecina, cucinate dalle cuoche della scuola, hanno accompagnato un piacevole momento di convivialità, tra chiacchiere, sorrisi e incontri.

La partecipazione delle famiglie ha dato alla giornata un valore ancora più significativo, confermando quanto sia importante una scuola capace di aprirsi, accogliere e coinvolgere.

«La Festa d’Autunno ha mostrato come la collaborazione tra competenze diverse, la disponibilità dei genitori e la passione di chi educa possano trasformare un appuntamento scolastico in un’esperienza condivisa – dicono dall’associazione – Una giornata di cui resta soprattutto il ricordo di una scuola viva, capace di mettere al centro i bambini, valorizzare i talenti e creare occasioni autentiche di incontro».

«Perché educare significa anche costruire insieme, dentro e fuori dalle aule – concludono – Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e al sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini per la collaborazione».