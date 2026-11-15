GROSSETO – Per lo Spi Cgil Grosseto il voucher sanitario da 300 euro per gli over 75 è «un regalo alla sanità privata», mentre la riforma dell’invalidità civile rischia di escludere dalle tutele migliaia di persone fragili. Il sindacato dei pensionati critica con una nota la manovra di bilancio e le recenti riforme del governo, in una provincia dove le persone con più di 65 anni sono ormai praticamente il 30 per cento della popolazione.

Il voucher da 300 euro per gli over 75

Lo Spi descrive un territorio segnato da un profondo inverno demografico e teme che le politiche sociali e sanitarie del governo si traducano in un arretramento dei diritti fondamentali. Il voucher è destinato agli over 75 con reddito fino a 28.000 euro e può essere usato solo per prestazioni non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

«Il governo continua ad agire con interventi propagandistici una tantum anziché investire risorse strutturali nella sanità pubblica e nella non autosufficienza – ricorda Erio Giovannelli, segretario generale dello Spi Cgil Grosseto –. L’esempio più evidente è il vergognoso voucher sanitario da 300 euro: un regalo alla sanità privata di 1,6 miliardi di euro. Un contributo una tantum non risolve l’emergenza sanitaria, ma la certifica e incentiva il ricorso alle strutture private a spese dei cittadini».

«Servono medici e visite nei tempi di legge»

Giovannelli ricorda che nel 2025 i cittadini hanno speso 47 miliardi di euro per curarsi. «Non abbiamo bisogno di bonus per sopravvivere alle inefficienze del sistema – afferma –, ma di medici, infermieri di famiglia e visite specialistiche garantite nei tempi stabiliti dalla legge». Per il sindacato le risorse del voucher, oltre 1,6 miliardi, vanno trasferite direttamente sul Fondo sanitario nazionale, per ridurre le liste d’attesa, potenziare la medicina territoriale e l’assistenza domiciliare ed evitare che chi non ha risorse rinunci a curarsi.

Regioni, governo e strutture della provincia

Secondo Giovannelli tutte le 20 Regioni, 13 governate dal centrodestra e sette dal centrosinistra, hanno chiesto per il 2027 un aumento di otto miliardi di euro, mentre il governo Meloni ne ha previsti 2,4. Una scelta politica che, sostiene il sindacato, determina anche nella provincia il decadimento delle strutture e delle prestazioni, dall’ospedale Misericordia di Grosseto agli ospedali di Massa Marittima, Orbetello e Castel del Piano. Lo Spi segnala inoltre l’impossibilità di far funzionare le Case di comunità, fondamentali per i cittadini con patologie croniche, per mancanza di nuovo personale dell’Asl e dell’inserimento dei medici di medicina generale.

Invalidità civile: il calo delle domande

Lo Spi Cgil Grosseto esprime particolare preoccupazione per l’applicazione della riforma sull’invalidità civile, sulla non autosufficienza e sull’indennità di accompagnamento. Il sindacato cita i dati nazionali delle province coinvolte nella sperimentazione: nelle prime nove le domande sono scese da 153.277 a 122.795, oltre 30.000 in meno, fino a un calo complessivo di quasi 90.000 richieste.

«Questo crollo delle domande – sostiene lo Spi Cgil Grosseto – non è il segnale di una diminuzione delle disabilità o di una lotta agli abusi, ma l’effetto perverso di procedure farraginose, costi aggiuntivi per i certificati medici e carenze di personale sanitario. Se questo modello dovesse estendersi su scala nazionale, oltre 100.000 persone fragili rischiano di rimanere escluse dalle tutele a cui hanno diritto».

I numeri della provincia di Grosseto

Nel rendiconto sociale provinciale dell’Inps, ricorda Giovannelli, si contano 11.185 prestazioni tra pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento. Nel 2025 sono state liquidate 3.107 prestazioni di invalidità civile, con tempi medi per l’iter di 150 giorni complessivi, di cui 142 per la sola fase sanitaria.

L’89 per cento delle domande passa dai patronati, un dato che il segretario collega al lavoro dei servizi, anche dell’Inca Cgil, e alla complessità delle procedure. «Se anche questo già delicato passaggio viene ulteriormente “burocratizzato” – avverte – i numeri degli aiuti diminuiscono, ma si aggrava ancora di più il problema».

LE ALTRE NOTIZIE DI GROSSETO

Lo sciopero generale del 20 novembre

«Senza risorse finanziarie adeguate al Fondo per le non autosufficienze e senza un’effettiva integrazione socio-sanitaria tra Asl e Comuni – conclude Giovannelli – i piani nazionali restano soltanto buone intenzioni sulla carta. Anche per questo è necessario che i pensionati, tutto lo Spi, scendano in piazza il 20 novembre per lo sciopero generale, a fianco di lavoratori e giovani, per chiedere degne tutele e un futuro più equo».