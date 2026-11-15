GROSSETO – Oggi inizia una nuova rubrica. Si intitola Storie scolpite e ci porterà a scoprire le lapidi e le tombe più antiche della Maremma. In una sorta di Spoon river nostrana saranno proprio i defunti a raccontarci la loro storia. Siamo partiti dal cimitero monumentale della Misericordia che conserva lapidi anche del ‘700. Insomma: Storie scolpite nella pietra.

Le pietre che parlano

Si tratta di una ricerca della memoria nelle storie dei maremmani. E a raccontarci tutte queste piccole storie all’ombra dei cipressi sono le lapidi. Nei cimiteri antichi le pietre parlano. Non si limitano a nome cognome e data. Ci raccontano di vedove lacrimose e di padri di famiglia strappati ai figli da un morbo malvagio e incurabile. Di ragazze cadute da cavallo. Ci raccontano di bambini. Tanti bambini rapiti al mondo nei primi anni di vita.

Annina, una vita durata un soffio

Una di queste bambine era Annina. La chiamavano così perché era piccina. Quanta dolcezza in questo diminutivo. Aveva solo 26 giorni quando è morta. Per lei, nata in una famiglia agiata, si apriva una vita priva di pensieri e ricca di opportunità.

E invece la sua vita è durata un soffio.

La sua tomba non c’è più, ma la sua lapide è ancora presente nel cimitero monumentale della Misericordia.

Le parole sul marmo

Non c’è una foto sulla lapide di Annina. Non hanno fatto in tempo a scattarla. Ma sul marmo si legge:

Qui dorme in pace Annina

Caro e gentile angioletto

delizia soave

dei genitori Benedetto e Palmira Ponticelli

che

aprì gli occhi alla luce il 17 maggio

e dopo soli ventisei giorni

rivolò in cielo

il 23 giugno 1875.

Una famiglia agiata in via Montebello

Annina era nata in una famiglia facoltosa. La madre si chiamava Palmira Lenzi, non lavorava, si occupava della casa. Mentre il padre era un ricco possidente, nato a Roccastrada nel 1840, aveva molte terre.

Aveva 37 anni quando la bambina era nata nella casa di via Montebello, la stessa strada in centro dove affaccia la sede centrale del Monte dei Paschi. Possiamo immaginare la gioia.

Sull’atto di nascita è registrata come Anna Maria Matilde.

Benedetto Ponticelli, dal Risorgimento al municipio

Il padre, Benedetto Ponticelli, è stato un notabile della città, patriota del Risorgimento.

Nato a Roccastrada fu sergente del 3º battaglione della guardia nazionale toscana e rifornì di armi e ospitò segretamente nella sua tenuta nella zona di Rispescia la colonna maremmana guidata da Nicola Guerrazzi che si scontrò contro le truppe pontificie.

Dopo l’Unità d’Italia fu consigliere comunale, e infine sindaco della città dal 1889. Durante il suo mandato fu progettato il primo acquedotto della città, si occupò dell’istituzione della scuola normale e del ginnasio e dell’ampliamento del palazzo del tribunale.

Morì nel 1889, nella casa di via Montebello, dove era nata la piccola Annina, e fu sepolto nel cimitero della Misericordia, accanto alla piccola.

Nel cimitero del vostro paese c’è un tomba antica o particolarmente interessante? segnalatecela su whatsapp al numero 334.5212000

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