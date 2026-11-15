GROSSETO – Con il ritorno delle piogge il fiume Ombrone torna a scorrere pieno e veloce, regalando lo scenario ideale per l’apertura ufficiale della stagione rafting targata Uisp. L’associazione Terramare ha dato il via alle attività fluviali con una splendida giornata all’aria aperta organizzata in collaborazione con A.G.D.1 aps (Associazione per l’Aiuto ai Giovani e Adulti con Diabete di tipo 1 di Grosseto, attiva sul territorio dal 1979) in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

Bel tempo, i colori autunnali del foliage lungo le sponde e un livello idrometrico sopra di circa due metri rispetto al minimo navigabile e una trentina di partecipanti che hanno preso parte all’iniziativa suddividendosi in due gruppi. La formula ha unito terra e acqua: mentre un gruppo affrontava la discesa veloce sui gommoni nel tratto da San Martino a Grancia, l’altro percorreva gli argini a piedi con il trekking; arrivati a Grancia è scattato il cambio dei ruoli, permettendo a tutti di cimentarsi con entrambe le discipline fino all’arrivo al Berrettino.

Una giornata di sport, sostenibilità e inclusione nata per sensibilizzare sull’importanza del movimento nella gestione del diabete.

“Siamo onorati di collaborare all’iniziativa offrendo l’opportunità a queste persone – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente dell’Asd Terramare e coordinatore nazionale Uisp Acquaviva – di conoscere il fiume e fare attività sportiva. Quando Melania Farnese ci ha chiamato per prospettarci l’iniziativa abbiamo subito accettato, perché fa parte della nostra mission abbinare lo sport al benessere del corpo in armonia con l’ambiente. Oggi l’Ombrone è nel suo massimo splendore, con questo colore caffellatte e un livello di due metri sopra il minimo per la navigazione che ci fa ben sperare per tutta la stagione autunnale e invernale, dopo un periodo complicato in cui anche in occasione del sessantesimo anniversario dell’alluvione il fiume era ai minimi”.

“Con il rafting – aggiunge Zaccherotti – si conosce Grosseto da un’altra prospettiva: abbiamo una palestra a cielo aperto a due passi dalla città che possiamo vivere in chiave sostenibile. E poi c’è l’accessibilità per tutti: stiamo studiando a livello nazionale Uisp metodologie e tecniche per consentire anche alle persone con disabilità di scendere il fiume in sicurezza”.

Soddisfatta per la grande partecipazione anche Melania Farnese, presidente di A.G.D.1 aps Grosseto: “Oggi celebriamo la Giornata Mondiale del Diabete andando a toccare i punti fondamentali per la cura – spiega – Il diabete di tipo uno è diverso dal tipo due e i pilastri della sua gestione sono tre: la terapia farmacologica, la sana alimentazione e l’attività sportiva. Con Terramare abbiamo voluto valorizzare proprio quest’ultimo aspetto, coinvolgendo sia i nostri associati sia la cittadinanza. È una giornata bellissima, resa ancora più speciale dalle piogge degli ultimi giorni che hanno permesso all’Ombrone di rialzarsi e regalarci questa discesa in gommone”.