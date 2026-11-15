GROSSETO – Qualità della vita, Grosseto perde due posizioni: la provincia scende dal 49° al 51° posto su 107 nell’indagine 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata con l’Università Sapienza di Roma. Il bilancio è un lieve peggioramento complessivo, con luci nel turismo e nella salute e ombre nella sicurezza sociale e nel reddito.

I risultati di Grosseto per dimensione

L’indagine analizza nove dimensioni. Il risultato migliore per la provincia è quello di turismo, intrattenimento e cultura: 13° posto, due gradini sotto l’11° del 2025. Seguono il sistema salute, al 25° posto (era 26°), e affari e lavoro, al 30° (era 27°). Resta ferma al 42° posto istruzione e formazione, come un anno fa.

Più in basso si trovano reddito e ricchezza (54°, era 44°), sicurezza sociale (64°, era 35°), ambiente (79°, invariato), popolazione e reati e sicurezza, entrambi all’89° posto.

Cosa migliora e cosa peggiora

Il balzo più netto è quello della popolazione, che sale dal 103° all’89° posto con un guadagno di 14 posizioni. Migliora anche reati e sicurezza, dal 95° all’89° posto (sei posizioni in più), e il sistema salute guadagna un gradino. Il calo più forte riguarda la sicurezza sociale, che perde 29 posizioni; scendono di dieci reddito e ricchezza e di tre affari e lavoro.

Sulla sicurezza sociale l’indagine precisa che la dimensione è stata rivista nella struttura: sono stati sostituiti cinque indicatori su dodici, con l’introduzione del Neet, la quota di giovani tra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano. Con il 51° posto Grosseto rientra comunque tra le 60 province su 107 con una qualità della vita giudicata buona o accettabile: il gruppo della qualità scarsa comincia dal 61° posto, con L’Aquila.

Grosseto nel confronto con la Toscana

Tra le dieci province toscane Grosseto è nona: dietro c’è solo Massa-Carrara, 60ª. Firenze è la migliore, al settimo posto (era quarta), seguita da Pisa (20ª), Siena (22ª), Prato (24ª), Livorno (34ª), Arezzo (37ª), Pistoia (39ª) e Lucca (49ª). Arezzo e Pistoia guadagnano rispettivamente dieci e 18 posizioni; Lucca ne perde 18, Livorno e Pisa ne guadagnano quattro.

LE ALTRE NOTIZIE DI GROSSETO

Dimensione 2026 2025 Variazione Classifica generale 51° 49° -2 Turismo, intrattenimento e cultura 13° 11° -2 Sistema salute 25° 26° +1 Affari e lavoro 30° 27° -3 Istruzione e formazione 42° 42° 0 Reddito e ricchezza 54° 44° -10 Sicurezza sociale 64° 35° -29 Ambiente 79° 79° 0 Popolazione 89° 103° +14 Reati e sicurezza 89° 95° +6

Il segno «+» indica un miglioramento di posizioni, il segno «-» un peggioramento.

La classifica nazionale

In vetta c’è Bolzano, che sale al primo posto grazie ai risultati in ambito economico, ambientale e turistico e scalza Milano, ora seconda. Bologna resta terza. In coda Taranto, 107ª e in discesa di sei posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª). Il record di crescita spetta a Belluno (31ª), che guadagna 29 posizioni; salgono di almeno dieci Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, mentre Rimini è sesta.

Tra le province in flessione ci sono Monza e della Brianza (nona), Ascoli Piceno (21ª), Lucca, Cremona (16 posizioni in meno), Piacenza e Sassari (12) e Udine (dieci). Sassari scende nel gruppo con qualità della vita insufficiente.

Nelle singole dimensioni Bolzano guida cinque classifiche su nove: affari e lavoro, ambiente, popolazione, turismo e reddito e ricchezza. Bologna è prima in istruzione e formazione, Ancona nel sistema salute, Potenza in reati e sicurezza, Benevento nella sicurezza sociale.

Provincia 2026 2025 Variazione Firenze 7° 4° -3 Pisa 20° 24° +4 Siena 22° 18° -4 Prato 24° 21° -3 Livorno 34° 38° +4 Arezzo 37° 47° +10 Pistoia 39° 57° +18 Lucca 49° 31° -18 Grosseto 51° 49° -2 Massa-Carrara 60° 59° -1

Il divario tra Nord e Sud

La ricerca conferma la spaccatura del Paese: la prima provincia del Sud è Isernia, 67ª, mentre l’ultima del Nord è Alessandria, 72ª. Tutte le 22 province del Nord-Est rientrano nei primi due gruppi, quelli della qualità buona e accettabile; per il Nord-Ovest sono 19 su 25, per l’Italia centrale 18 su 22. Le 21 province dell’ultimo gruppo appartengono tutte al Mezzogiorno e alle isole. In tutto la qualità della vita è buona o accettabile in 60 province su 107, lo stesso numero dello scorso anno.

Le voci degli esperti

«La ventottesima edizione dell’indagine – osserva Marino Longoni, condirettore di ItaliaOggi – conferma il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. La sfida resta quella di ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori opportunità e benessere a tutti i territori».

Per Alessandro Polli, del dipartimento di scienze sociali ed economiche dell’Università Sapienza di Roma, «c’è bisogno di un piano di interventi ad ampio spettro, con obiettivi da realizzarsi nel medio e lungo periodo, finalizzati a colmare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del territorio nazionale».

Attilio Lombardi, fondatore di Ital Communications, ricorda che l’indagine, su 107 province e nove dimensioni, serve sia ai cittadini sia alle istituzioni «per orientare le proprie scelte e programmare politiche più efficaci».

Tutti i dati sono sul sito qualitadellavita.italiaoggi.it.