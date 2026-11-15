GROSSETO – Qualità della vita, Grosseto perde due posizioni: la provincia scende dal 49° al 51° posto su 107 nell’indagine 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata con l’Università Sapienza di Roma. Il bilancio è un lieve peggioramento complessivo, con luci nel turismo e nella salute e ombre nella sicurezza sociale e nel reddito.
I risultati di Grosseto per dimensione
L’indagine analizza nove dimensioni. Il risultato migliore per la provincia è quello di turismo, intrattenimento e cultura: 13° posto, due gradini sotto l’11° del 2025. Seguono il sistema salute, al 25° posto (era 26°), e affari e lavoro, al 30° (era 27°). Resta ferma al 42° posto istruzione e formazione, come un anno fa.
Più in basso si trovano reddito e ricchezza (54°, era 44°), sicurezza sociale (64°, era 35°), ambiente (79°, invariato), popolazione e reati e sicurezza, entrambi all’89° posto.
Cosa migliora e cosa peggiora
Il balzo più netto è quello della popolazione, che sale dal 103° all’89° posto con un guadagno di 14 posizioni. Migliora anche reati e sicurezza, dal 95° all’89° posto (sei posizioni in più), e il sistema salute guadagna un gradino. Il calo più forte riguarda la sicurezza sociale, che perde 29 posizioni; scendono di dieci reddito e ricchezza e di tre affari e lavoro.
Sulla sicurezza sociale l’indagine precisa che la dimensione è stata rivista nella struttura: sono stati sostituiti cinque indicatori su dodici, con l’introduzione del Neet, la quota di giovani tra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano. Con il 51° posto Grosseto rientra comunque tra le 60 province su 107 con una qualità della vita giudicata buona o accettabile: il gruppo della qualità scarsa comincia dal 61° posto, con L’Aquila.
Grosseto nel confronto con la Toscana
Tra le dieci province toscane Grosseto è nona: dietro c’è solo Massa-Carrara, 60ª. Firenze è la migliore, al settimo posto (era quarta), seguita da Pisa (20ª), Siena (22ª), Prato (24ª), Livorno (34ª), Arezzo (37ª), Pistoia (39ª) e Lucca (49ª). Arezzo e Pistoia guadagnano rispettivamente dieci e 18 posizioni; Lucca ne perde 18, Livorno e Pisa ne guadagnano quattro.
|Dimensione
|2026
|2025
|Variazione
|Classifica generale
|51°
|49°
|-2
|Turismo, intrattenimento e cultura
|13°
|11°
|-2
|Sistema salute
|25°
|26°
|+1
|Affari e lavoro
|30°
|27°
|-3
|Istruzione e formazione
|42°
|42°
|0
|Reddito e ricchezza
|54°
|44°
|-10
|Sicurezza sociale
|64°
|35°
|-29
|Ambiente
|79°
|79°
|0
|Popolazione
|89°
|103°
|+14
|Reati e sicurezza
|89°
|95°
|+6
Il segno «+» indica un miglioramento di posizioni, il segno «-» un peggioramento.
La classifica nazionale
In vetta c’è Bolzano, che sale al primo posto grazie ai risultati in ambito economico, ambientale e turistico e scalza Milano, ora seconda. Bologna resta terza. In coda Taranto, 107ª e in discesa di sei posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª). Il record di crescita spetta a Belluno (31ª), che guadagna 29 posizioni; salgono di almeno dieci Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, mentre Rimini è sesta.
Tra le province in flessione ci sono Monza e della Brianza (nona), Ascoli Piceno (21ª), Lucca, Cremona (16 posizioni in meno), Piacenza e Sassari (12) e Udine (dieci). Sassari scende nel gruppo con qualità della vita insufficiente.
Nelle singole dimensioni Bolzano guida cinque classifiche su nove: affari e lavoro, ambiente, popolazione, turismo e reddito e ricchezza. Bologna è prima in istruzione e formazione, Ancona nel sistema salute, Potenza in reati e sicurezza, Benevento nella sicurezza sociale.
|Provincia
|2026
|2025
|Variazione
|Firenze
|7°
|4°
|-3
|Pisa
|20°
|24°
|+4
|Siena
|22°
|18°
|-4
|Prato
|24°
|21°
|-3
|Livorno
|34°
|38°
|+4
|Arezzo
|37°
|47°
|+10
|Pistoia
|39°
|57°
|+18
|Lucca
|49°
|31°
|-18
|Grosseto
|51°
|49°
|-2
|Massa-Carrara
|60°
|59°
|-1
Il divario tra Nord e Sud
La ricerca conferma la spaccatura del Paese: la prima provincia del Sud è Isernia, 67ª, mentre l’ultima del Nord è Alessandria, 72ª. Tutte le 22 province del Nord-Est rientrano nei primi due gruppi, quelli della qualità buona e accettabile; per il Nord-Ovest sono 19 su 25, per l’Italia centrale 18 su 22. Le 21 province dell’ultimo gruppo appartengono tutte al Mezzogiorno e alle isole. In tutto la qualità della vita è buona o accettabile in 60 province su 107, lo stesso numero dello scorso anno.
Le voci degli esperti
«La ventottesima edizione dell’indagine – osserva Marino Longoni, condirettore di ItaliaOggi – conferma il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. La sfida resta quella di ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori opportunità e benessere a tutti i territori».
Per Alessandro Polli, del dipartimento di scienze sociali ed economiche dell’Università Sapienza di Roma, «c’è bisogno di un piano di interventi ad ampio spettro, con obiettivi da realizzarsi nel medio e lungo periodo, finalizzati a colmare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del territorio nazionale».
Attilio Lombardi, fondatore di Ital Communications, ricorda che l’indagine, su 107 province e nove dimensioni, serve sia ai cittadini sia alle istituzioni «per orientare le proprie scelte e programmare politiche più efficaci».
Tutti i dati sono sul sito qualitadellavita.italiaoggi.it.