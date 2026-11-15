Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Complice un primo tempo nefasto, un Castiglione volitivo cede 8-1 contro i padroni di casa del Cgc Viareggio al pala Barsacchi, limitando poi i danni nella ripresa. Il tecnico dei maremmani Michele Achilli, memore della batosta subita contro l’Azzurra Novara, cerca di contenere i bianconeri con una difesa più bassa, con i versiliesi che la sbloccano dopo 5′ grazie ad Ambrosio: tiro respinto del palo e sul tapin infila Saitta per l’1-0. I biancocelesti cercano di replicare, con Poletti che fa buona guardia sui tentativi castiglionesi.

Sostanziale equilibrio fino al 16′. Maldini commette fallo su D’Anna e provoca il rigore. Saitta ferma Ambrosio, ma ci pensa Barragan, dopo che Ambrosio ha recuperato la pallina a farsi trovare smarcato sul secondo palo e infilare il 2-0. Nel Castiglione si spenge la luce e in pochi secondi subisce due gol: Ambrosio fa doppietta, dopo che gli è stato annullato un gol per stecca alta e forse anche una spinta all’avversario. Torner offre ad Ambrosio sul secondo palo, liberissimo, per il 3-0; e poi sulla scivolata difensiva che porta alla punizione di prima, sul tiro di Lombardi parato Saitta, è il bomber italo-argentino ad arrivare per primo sulla pallina e mettere dentro il 4-0. Ancora un minuto e la botta da posizione centrale di Torner vale il 5-0 e ci pensa l’ex Muglia a mettere il sigillo del 6-0 girandosi in piroetta dal limite dell’area.

Nel secondo tempo il Castiglione torna in pista più determinato. Le occasioni non mancano con i portieri comunque sempre molto attenti. Achilli fa ruotare la panchina e i biancocelesti riacquistano più fiducia, facendo però lievitare i falli di squadra. Al 14′ arriva così il decimo fallo che porta al tiro libero Muglia, questa volta Saitta lo ferma. Il Cgc però allunga ancora al 18′: Ambrosio completa il suo poker, servito a destra da Torner e stoccata al volo per il 7-0. Il Castiglione segna il gol della bandiera con Maldini, penetrazione da sinistra e pallina a fil di palo. Lombardi si becca un cartellino blu agganciando Raffaelli. Poi la discesa di Rosi a sinistra vale il definitivo 8-1. Mercoledì al Casa Mora arriva la corazzata Valdagno.

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 8-1

CGC VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Pablo German Gomez Tapia); Luca Lombardi, Federico Gabriel Ambrosio, Liam Rosi, Francisco Barragan, Samuele Muglia, Romeo D’Anna, Elia Cinquini, Enric Galindo Torner. All. Mirco De Gerone.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Rafello Ciupi); Samuel Amato, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel, Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Andrea Davoli di Modena e Giacomo Vischio di Vicenza.

RETI: pt (6-0) 4’03 Ambrosio (V), 16’20 Barragan (V), 20’50 e 20’55 Ambrosio (V), 22’03 Torner (V), 22’57 Muglia (V); st 18’28 Ambrosio (V), 20’07 Maldini (C), 24’37 Rosi (V).

La classifica:

Hockey Bassano (4) 12 punti; Hrc Monza (4) 9; Cgc Viareggio (4), Valdagno (4) 7; Aw Lodi (4), Trissino (2), Azzurra Novara (3), Sarzana (3) 6; Follonica (3) 4; Roller Matera (3), Castiglione (4), Pumas Viareggio (4) 1; Versilia HockeyForte (4) 0